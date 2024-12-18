張紋嘉男友不婚主義未計劃註冊　鄭子誠獲聽眾邀請出席婚宴

藝人鄭子誠、張紋嘉、張松枝、區嘉雯和、顧定軒等人今日（18日）現身電影院出席《獅子山下2024》啟播禮。

前女子組合HotCha成員張紋嘉於何爵天執導的單元故事《下世原要嫁給你》中扮演羅家英和區嘉雯的女兒，指自己一直都好欣賞導演，所以當導演邀請她參與演出，她大感驚訝，透露原來導演是欣賞了她舞台劇演出，才找她試鏡，又指因為以前的歌手身份，大家對自己的印象定形，所以不太經常接到戲拍。話說如此，但如果可以表演登台，自己亦都不會抗拒，她提到農曆新年將會到美國登台，男友亦會同行。問到會否打算在當地註冊結婚？她就表示暫時沒有這計劃，笑言與男友都是不婚主義。最後，講到陳柏宇有計劃找07年出道的歌手一齊開show，她表示如果對方邀請自己，自己會參與。

同場，鄭子誠會參演《錄音帶》這個單元故事。他提到自己主持了節目《音樂情人》20年，不時都會與觀眾分享朗讀觀眾來信，他表示眾多信中，最難忘的是一對情侶，因為二人年紀相差太大，所以戀情不被家人接納，不過二人都會寫信上電台節目為對方點唱，最後二人戀愛開花結果，還邀請鄭子誠去飲，笑言有興趣將自己的主持經歷寫成一本書分享給大家。