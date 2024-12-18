硬淨AI Phone　手掌隔空傳相？

近期好多智能手機都加入AI功能，HUAWEI最新旗艦系列Mate 70玩法更多元化，特別是AI隔空傳送，用戶可以隔空抓取圖片或截屏，之後放手就能把它們傳送到另一設備，操作夠晒未來感！AI運動軌迹則可以拍出多重分身;AI雲增强可智能提升相片清晰度；AI互動主題可製作百變人像等。此外仲有降噪通話、AI摘要、AI消息隨身等功能，全面優化工作效率。

系列備有6.7吋OLED屏幕的Mate 70，以及6.9吋OLED的Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+三個機型，同採用第二代崑崙玻璃，耐率度比普通玻璃高20倍，配合高亮鈦玄武架構及IP68/69防塵防水，硬淨度極高。拍攝方面，統一搭載50MP超光變主鏡頭及40MP超廣角鏡頭，並支援Xmage紅楓原色影像系統，透過150萬多光譜通道鏡頭還原萬物原色。特別一提，系列兼容衞星功能，無地面網絡也能收發訊息。

同場加映︰全球首配雙潛望鏡

同期OPPO Find X8 Pro在港推出，內置5,000萬像素四鏡頭相機，更屬全球首款配備雙潛望鏡攝像頭的智能手機，分別支援73mm及135mm等效焦距，最高提供6倍光學變焦。同時它特設Lightning Snap功能，通過長按快門實現每秒7張連拍，加上哈蘇人像模式及4K@60fps Dolby Vision錄影，滿足專業拍友的多個要求。屏幕達到6.78吋、120Hz更新率及4500nits超高亮度。另搭載最新MediaTek Dimensity 9400處理器、16GB RAM、512GB ROM及5,910mAh大容量電池，在80W OPPO快充下數分鐘即可充出數小時續航時間。