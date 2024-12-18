「御用癲婆」趙希洛離巢轉型做網紅　父擁1.5億物業做隱形女筍盤

藝人趙希洛（Candice）被封無綫（TVB）「御用癲婆」，去年9月離巢，結束16年賓主關係。休息超過一年，趙希洛終於有新動向公布，她昨日（17日）在社交平台透露轉型做網網紅開設自己的Channel。

首條發布的影片，她選擇在純白的工作間以超流利全英語介紹自己，並跟愛犬Chloe一齊亮相。她透露離巢原因是想離開「comfort zone（舒適圈）」，並得到已成功轉型做網紅的好友陳智燊鼓勵，希望大家能認識更多她的另一面。趙希洛以英文寫出感受：「我今年答應過自己，2024年要完成這個任務。太多人說這不難（短片頻道），但我可以說這不容易。致所有自己做的網紅們，你們真是太棒了。 跨出我的舒適圈絕對並不容易。學拍片和做後製絕對是漫長的學習旅程。希望大家加入並支持我踏入網紅世界。感謝一路上相信我支持我的人。愛你們！」

趙希洛原名趙嘉迪，出身富裕家庭，媽媽是前藝人梁小玲，爸爸趙崇康是澳洲的大律師。有指她的爸爸還經營石油生意，在香港最少有共1.5億物業；趙希洛在TVB開工拍劇都有司機車出車入，還傳獲父母贈8,000萬半山梅道豪宅自住，是名副其實的「隱形女筍盤」。