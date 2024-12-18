EQV小改款抵港登場

平治(Mercedes-Benz)全新小改款EQV純電動7座位豪華MPV抵港。

既換上新設計外觀細節，包括採用新面罩及頭泵把，輪廓更深的尾燈及車尾鍍鉻裝飾等，車載的舒適設備及科技配置，亦有所提升。車廂內的科技配置更是升級了不少，換上雙12.3吋數碼化儀錶及中央觸控屏幕，並且對應最新一代MBUX多媒體系統( 更提供擴增實境導航功能及ENERGIZING舒適控制模式供額外升級)。新款軚環上的多功能鍵更是採用了觸控識別設計，配搭新設計冷氣出風口、新增手機無線充電功能的中控台。

另更為隨車的主動式煞車輔助系統新增交叉路口功能，以便警告駕駛者有橫向穿越或迎面而來的車輛，以及危險的超車動作，並在緊急情況下介入煞車，還可在轉彎時提供協助。 其他被列的新標準配備的還有可自動調節MULTIBEAM LED 頭燈連Highbeam Assist PLUS功能、配備360鏡頭的泊車套裝、具備主動式轉向輔助系統自具路徑基礎速度調整和擴展動重啟功能的主動式車距輔助系統DISTRONIC的全新駕駛輔助套裝。

依舊採用前軸馬達、前輪驅動設定，最大馬力及扭力維持204hp及365Nm。亦沿用90kWh鋰電池，最高續航力達365km(WLTP)。支援達110kW DC直流電快速充電，由10%充至80%約需40分鐘；若11kW AC交流電充電，10小時內可充滿。