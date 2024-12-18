姚焯菲開P獲高層撐場錫到濃　想開迷你騷

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）近日完成最後一年中學由新西蘭返港，日前其官方後援會為她舉行《Class of 2024 Graduation Party》，為其慶祝中學畢業，及補祝18歲生日。一班聲夢學員包括鍾柔美、張馳豪及林智樂出席外，無綫高層樂易玲亦親臨派對，足見對Chantel錫到濃。

Chantel自7月完成《音樂出沒Let’s Play Together》演唱會後，便專心讀書，所以今次已經是時隔半年與「小菲象」（粉絲暱稱）聚會，非常難得，現場約有200名粉絲出席，非常熱鬧。Chantel先是唱出《愛．回家之開心速遞》主題曲《這個家》，今次是她首次唱Live，以此示意正式回家，相當具心思。而切完生日蛋糕後，眾人合唱近期熱爆的洗腦神歌《APT.》，將現場氣氛推至高峰。Chantel感謝歌迷一直對她的支持，並透露未來計劃：「雖然我未決定是否留在港升學，但這段時間至少有9個月。現在正籌備推出的新歌，會帶來新的風格，又會嘗試拍劇，希望大家喜歡。18歲這個重要日子，我希望可以有機會舉行個人的Mini Concert！」

樂易玲的兩子亦有出席派對，樂小姐表示：「時間真的過得很快，原來Chantel已經和我們一起4年了，初時她沒有這麼高，現在已經比我高，是美少女了。」又跟Chantel說：「你來試音時只是13歲，15歲正式為公司唱歌，現在轉眼已經18歲了，雖然近兩年在外國讀書，但我們都經常倒數你還有多久回港，趁回港安排很多工作。」大讚Chantel好乖，讀書能同時兼顧音樂事業，而且唱歌亦愈來愈好。