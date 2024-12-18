張智霖跳出舒適圈首演奸角　吳鎮宇拒演終極大Boss

電影《誤判》張智霖首演奸角，認為演員就是要跳出舒適圈，多方面嘗試，發掘自己更多的可能性，而吳鎮宇則透露起初要自己扮演「終極大Boss」的角色，但他拒絕說：「我演唔到畀你。」

「宇宙最強」甄子丹自導自演的電影《誤判》聯同吳鎮宇和張智霖共同演出，演員陣容鼎盛，三人可謂夢幻組合。首演奸角的張智霖表示以往通常都做正義角色，所以一直都恨演奸角，並為此特地留鬍鬚和染白髮，一改形象，又言演員最重要多方面嘗試，跳出舒適圈，發掘更多可能性：「除咗正邪之外，我都仲喺度諗緊有咩可能性，可能係病人或者啲唔正常嘅戀情，不過演員始終都好被動，你諗到都唔一定有咁嘅劇本畀你去演。」

另外吳鎮宇這次雖然扮演正義的一方，但原來起初是計劃他結尾來個終極大反轉，扮演大Boss，不過吳鎮宇不同意，他認為「呃唔到」 觀眾，而電影亦未必一定需要「大Boss」存在：「因為始終都扮演一個司法機關，我覺得未必需要做一個虛掩動作，一個唔體諒下屬嘅上司都已經係一種壓力，同埋我話我冇可能演到畀你。」坦言自己為人直接，有問題就會提出不會忍，又指根據過往經驗，愈有名氣的導演接受能力愈高。

提到戲中吳鎮宇會與甄子丹隻揪，吳鎮宇立即矯正說：「要分清楚，係我揼佢，唔係互毆。」笑指在片場見到甄子丹時，就立即向對方說好多觀眾都想睇你被打：「你諗吓佢今次做律師，口才佢贏晒，身手又佢贏咗，但作為一個律師點都要有番少少應有嘅缺陷，咁先好睇，不過可能佢聽錯以為我想揼佢，所以留番場戲畀我打佢。」

張智霖亦提到原本故事結尾正邪雙方是要大打一場，不過最後決定改用文戲收尾，吳鎮宇亦指現在破紀錄的電影都多以文鬥風格為主如《破·地獄》，笑言自己好欣賞這部戲，還為了專業的尊嚴在睇電影的時候忍喊忍得好辛苦：「因為有啲嘢我哋都已經預計到，都係嗰幾招催淚，不過都真係感人。」

問到會否對這部戲有期望？吳鎮宇就表示每部電影都有其賣點，自己反而想與新導演合作，理解他們新一代的想法：「因為睇咗幾部戲，我都幾鍾意佢哋嘅拍攝手法，幾特別，連我阿媽都出返嚟睇戲。」