袒胸露乳　溝仔話咁易

所謂「女追男隔層紗」，女人只要有幾分姿色，又肯採取主動，唔難搵到男朋友，AV業界資深人士神仙乙更加話日本AV嘅露出系列係最佳例證，片中女主角無不藉着袒胸露乳嚟溝仔，成功率達100%！

刻意違規

喺S1出品嘅《讓人發情的爆乳男士美容院》入面，女主角Unpai喺一家男士美容院擔任技師，而店內有明文規定技師唔可以同客人有任何越軌行為，之不過Unpai嘅慾火好易撻着，為咗自肥，成日違規勾引客人！事實上，每次Unpai一入到獨立房間招呼客人，就會第一時間脫去外套，搞到心口對波幾乎跌出嚟，彎身做嘢時，客人仲會見到佢連底褲都冇着，再加埋阿妹對雙峰會喺客人身上游動，試問正常男人又點會唔硬晒軚，任由對方喺自己身上榨取快感呢？

由憐生愛

由Madonna製作嘅《這冰雪寒冷的天空下邀請人妻來我家》，講述阿明喺鄉下地方開咗一間家庭式居酒屋，某個冷天雪地嘅晚上，佢準備收工時，喺門口見到身穿乾濕褸嘅美艷人妻椎名由奈，仲未搞清楚發生乜嘢事之際，對方突然打開件褸，露出一對驕人G奶！阿明被眼前嘅畫面嚇一跳，回過神來，見到出面咁凍，於是邀請由奈入居酒屋飲番杯熱暖嘅清酒。原來由奈被老公拋棄之後，對自己冇晒信心，所以變咗露體狂，睇吓自己係咪咁冇吸引力，阿明對由奈嘅遭遇十分同情，主動上前安慰，先係攬吓錫吓，跟住上埋床添！事後，阿明大讚由奈正到痹，自此信心返晒嚟嘅由奈成為阿明嘅床上密友。

飢渴人妻

喺Madonna推出嘅《露出狂保健老師在走廊上徘徊...》，女主角藤環奈係保健室老師，同老公結婚5年之後，冇晒激情之餘，平時連溝通都冇！由於性生活太乏味，環奈嘅心理開始有啲扭曲，居然喺學校唔同角落大玩露體兼自慰！正所謂上得山多終遇虎，環奈嘅猥褻行為終於畀人發現，但佢一於少理，仲打蛇隨棍上，實行色誘對方喺校園內鬼混！由於環奈嘅樣貌同身材都勁正，每次玩色誘都得米，之後仲一次過勾引幾個男人嚟個瘋狂混戰，將班房呢個理應純潔嘅地方變成發洩性慾嘅炮房。

簡評

女人玩色誘，求其露吓事業線都已經有效果，若然好似露出系列入面嘅女主角，將心口兩團肉球完全暴露人前，係男人見到都會失去理智！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《這冰雪寒冷的天空下邀請人妻來我家》，原因係女主角椎名由奈嘅韻味迷人，身材又豐滿，化身露體狂嘅劇情牽強得嚟又有其合理性，男主角嘅反應亦夠晒自然，值得AV迷慢慢細味。