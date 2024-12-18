Victoria Lane　混血美女騷靚偈

身材火辣嘅美女，冇理由將自己包到密密實實吧！一於參考混血模特兒Victoria Lane嘅做法，不斷以性感內衣亮相，唔止可以引嚟大量艷羨目光，吸金機會更加係陸續有來！

拉丁風情

無可否認，前凸後趷嘅靚偈，同性感內衣係絕配，男士見到，總係忍唔住望多兩眼，甚至會被迷住，喺美國邁阿密出生嘅Victoria Lane，深明內衣嘅吸睛能力，唔止不斷喺自己嘅社交帳號上載內衣照，仲自稱係「內衣女王」添！

或者你會問，Victoria Lane憑乜嘢以「女王」自居，查實擁有德國同墨西哥血統嘅佢，留有一頭迷人金髮，五官標致，而且好明顯繼承咗母親嘅拉丁魅力。身材方面，雖然呢位混血兒嘅上圍只係32吋，但嗰對D奶唔簡單，喺內衣襯托下，好似兩隻湯碗咁誘人，難怪佢啲寫真十居其九都係着住泳衣同內衣拍攝！

終於圓夢

Victoria Lane深深明白到自己外形有優勢，所以好早就立志投身模特兒界，並經常參加選美比賽，希望有人賞識，奈何成績一般，眼見此路不通，於是轉攻網絡社交平台，借助網民嘅支持嚟實現夢想。2016年阿妹以大學生身份開設IG，分享內衣寫真，呢招果然奏效，話咁快獲得過萬個Like，吸引到模特兒事務所注意，仲收到邀約合作嘅訊息。據Victoria Lane憶述，收到邀約後，第一時間同母親分享，但對方反應平淡，甚至潑冷水話佢唔適合做模特兒，但佢一於少理，而事實亦證明佢嘅堅持一啲都冇錯，出道至今，除咗不斷有機會拍寫真，仲先後為多個著名內衣品牌拍廣告，人氣同吸金力與日俱增。值得一提，阿妹只係拍寫真先咁高姿態，私生活則相當低調，明顯唔想受花邊新聞影響形象，真係好識諗！

Profile

出生地：美國邁阿密

身高：167cm

三圍：32D-23-34

究竟Victoria Lane着上內衣係咪有王者風範？大家不妨登入其社交帳號，自行領略吧！若嫌未夠性感，阿妹仲有經營OnlyFans帳號，但就要成為會員先有得睇！