【是日通勝】

農曆十一月十九

甲辰年 丙子月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、捕捉、置產

忌：遠行、動土、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：38、07、45

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：不要抱持交行貨心態，以免招致別人投訴。

金牛座：享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費時光。

雙子座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

巨蟹座：感情現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

獅子座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而胡思亂想。

處女座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

天秤座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

天蠍座：遇到任何問題都要保持冷靜，忌藥石亂投。

人馬座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

山羊座：出外靠朋友，用心經營人脈網絡不會蝕底。

水瓶座：凡事從理性角度思考，生活將可漸入佳境。

雙魚座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）鼠 財運升

（跌）豬 多阻滯

鼠：運勢上升，趁機做理財規劃易有得着。

牛：財運不太好，宜勒緊褲帶，節約開支。

虎：事業運一般，很大可能錯失上位機會。

兔：珍惜眼前人，感情關係是要用心經營！

龍：易為小事憂心，凡事應向好的方面想。

蛇：腳踏實地，按部就班，工作易獲佳績。

馬：工作運欠佳，宜摒棄不切實際的想法。

羊：事業發展機遇陸續有來，要好好把握。

猴：財運上升，審慎投資，易有意外收穫。

雞：人緣運差，勿做壞事，免得自討苦吃。

狗：人際關係受考驗，勿曲解別人的說話。

豬：是日沖煞，工作遇阻滯，投資易失利。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

人間清醒

在現代生活中，許多人都在追求外在物質的富足，卻忽略了內心的聲音。所謂「人間清醒」，就是在煩囂中尋找內心的寧靜，在浮華中保持清晰的自我認知。

人間清醒不是一種逃避，而是一種覺醒。它要求我們定期反思自己的生活，質疑那些看似理所當然的選擇。當我們學會靜下心來，聆聽內心的呼喚時，才能找到真正的自我。這種自我認識，可讓我們更好地面對生活中的挑戰，並在面對挫折時保持堅韌。

在這個資訊超級氾濫的時代，我們經常被外界一些無營養的信息所困擾，容易迷失方向。人間清醒鼓勵我們學會過濾這些信息，專注於真正重要的事物。這可能是與家人朋友的交流，或追求自己的興趣和熱情。通過這些行動，我們能夠在繁忙的生活中找到屬於自己的平靜。

此外，人間清醒也是對他人的理解與包容。在這個多元的世界中，每個人都有自己的故事和困境，當我們學會以同理心去看待他人時，就能夠建立更深厚的人際關係，讓生活變得更加豐富多彩。

總言之，人間清醒是一種生活的智慧，教會我們在繁忙中尋找自我，在喧鬧中保持平靜，讓我們的人生變得更具意義。