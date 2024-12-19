自爆目睹小丑表演時意外炸死　羅拔柏迪臣認老作講大話

英國男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）於2011年為了宣傳講述馬戲團的愛情片《情約奇藝坊》（Water for Elephants）亮相清談節目受訪，在訪問中他自爆兒時與家人睇馬戲時親眼目睹1名小丑於表演時意外在車內被炸死。

他當時向主持人Matt Lauer說：「我第1次去睇馬戲就有人死，其中1個小丑死亡。」他解釋指小丑是駕車時車子失靈爆炸。當時Matt都半信半疑反問他：「你依家認真㗎？」羅拔即回答：「係呀，事發後我家人全部都逃離現場，好得人驚。那次之後我唔敢再睇馬戲。」

事隔13年，羅拔近日受訪時就自爆「小丑之死」一事全是自己開玩笑老作，他更自誇講大話技術勁，並笑說：「我講嘅時候連聲都冇震。我自己當時都有諗：『我搞乜鬼？係咪被鬼上身？』」而他解釋自己為何那段時間經常向傳媒講大話是因為當時傳媒經常都在發問同一些沉悶的問題。除了老作「小丑之死」事件後，他亦自爆曾向傳媒老作自己當過女人手的模特兒、帶跟隨他的人去食晚飯以及在《吸血新世紀》（Twilight）拍過一場「戀糞」的鏡頭最後被刪走。