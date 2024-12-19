劉亦菲與「唯一認愛男友」戀情被翻　10年前素顏約會片曝光

有「神仙姐姐」之稱嘅內地女星劉亦菲，2015年同南韓男神宋承憲因拍攝電影《第三種愛情》撻着，雙雙大方承認戀情後便繼續跑宣傳，如今兩人過往甜蜜片段被挖出，立刻衝上熱搜第一，大批網友直呼，「顏值好般配」外，宋承憲更係劉亦菲出道多年首位認愛嘅男朋友，熱戀期間劉亦菲亦飛往南韓為男友慶生，可惜戀情僅維持短短3年，2018年由宋承憲公司宣布分手消息，並表示雙方因工作繁忙聚少離多，感情轉淡先決定分手。

近日，「劉亦菲宋承憲早期約會視訊」嘅關鍵字衝上熱搜，畫面所見當年劉亦菲下一頭長直髮，身穿淺藍色上衣搭配白色短裙，露出一雙修長美腿，舉手投足散發著仙女氣質，素顏模樣相當清純凍齡，同「南韓歐巴」宋承憲一齊食飯睇劇，郎才女貌模樣相當襯之餘，隨着影片翻Hit，再次引嚟唔少網友留言道：「這個視訊放現在依舊是很養眼的程度呀！」、「當時好嗑他們倆，第三種愛情也真的很好看！」、「挺般配的其實。」、「我的關注點在劉亦菲素顏美絕！」、「他們倆好配呀！」、「十年前的天仙太美了，為這逆天的顏值而轉，那時候少女感滿滿，內娛無代餐。」、「他倆確實好看。」