No.1擊退[腦退化]品牌　改善記憶　重拾腦部健康

【特約報道】有沒有發現您或家人，最近經常重複相同問題、變得健忘、情緒起伏大？很大機會是「腦退化」的先兆。隨著腦退化進一步惡化，患者的記憶力明顯衰退，並失去對時間、地點、日常生活習慣等認知，容易迷路無法回家，漸漸失去表達及理解能力，變得不能自理。不想家人失去健康及自理能力？別錯失減慢腦退化的好機會，您需要「iSeanol®️腦再生」，及早擊退腦退化，回復健康人生!

美國FDA成分 撃退腦退化成因

「iSeanol®️腦再生」由韓國李涬雨博士帶領美日韓科研團隊，在韓國無污染100米深海的黃金海藻提煉而成。當中含有非常珍貴的天然化合物“Seanol®️海藻多酚”，擁有超強抗炎力、其抗氧化更是維他命E的230倍，能突破血腦屏障，直接修補及激活退化的腦細胞，改善腦細胞過度氧化反應、代謝異常及增加血液供應，達至減少腦內「澱粉樣蛋白」積聚，回復腦健康。

香港用家改善實證

臨床實證，服用3個月後，有助改善記憶、認知及活動能力，讓腦退化人士及其家人重拾笑容、回復昔日生活！

梁伯 78歲 6年腦退化

梁伯服用前，經常不認得路回家，表達及運算困難。服用3個月後，頭腦靈活、有耐性，重拾簡單運算能力！

陳伯 83歲 10年腦退化

陳伯服用前，因腦血管問題，記憶、認知及活動力急劇衰退。服用4個月後，情緒回復平和、腦筋變得清晰、手腳開始靈活，去飲茶時更可離開輪椅活動雙腳，回復笑容滿面！

iSeanol®腦再生

銷售點：香港萬寧

售價：HK$1380

總代理：愛健樂(香港)有限公司

查詢：26275768