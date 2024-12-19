暈香體質怎樣噴香水？

覺得自己是「暈香體質」，首先要明白自己是暈特定香味，還是暈較濃的氣味。對付前者的方法是找出並避開那類香材；後者的解決方法就是選香精濃度低的香水，小量地噴在適當位置上，以下搜羅了網上流傳的「暈香體質」正確噴香水方法。

1.選擇低濃度香水

香水根據香精濃度劃分為4類，分別是EDC（Eau de Cologne），香精佔3至5%；EDT（Eau de Toilette），香精佔5至15%；EDP（Eau de Parfum），香精佔15至20%；以及Parfum或Extrait，香精佔20至30%。隨着香精濃度增加，酒精的比例也就減少，而酒精作為載體幫助香味擴散，因此低濃度香水剛噴時擴散力強，但持久力弱，高濃度則相反。雖然高濃度香水更持久，但味道也相對濃郁，建議易暈香的人選擇低濃度，香味淡去後再補噴即可。此外，亦可選擇油基香水，擴散力相比酒精為基底的香水弱，香味若隱若現，因此也十分適合「暈香體質」的人。

2.避開噴灑「黃金三角區」

不少人噴香水都習慣噴在手腕、胸前和脖子兩側，但對於易暈香的人來説正正要避開容易散發香味的部位。由於氣壓和氣味粒子的揮發性，因此氣味是向上飄，加上香港的高溫和高濕度，香氣很快就會集中在鼻腔附近，並且久久不散。因此，更建議將香水噴在膝蓋後側、腹部、腳踝等部位。另外，香水也不一定要噴在身上，不妨噴在隨身攜帶的物品上，如外套、髮圈、手袋和手巾等，這樣就不怕刺鼻。

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