玄彬感激老婆孫藝珍默默付出　自爆有幫囝囝剪臍帶

韓國型男玄彬昨日（18日）與全汝彬一起出席新片《哈爾濱》的首映禮造勢。而他亮相「國民MC」劉在石主持的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，亦於同日播出，被追問與老婆孫藝珍何時開始拍拖，玄彬指雙方拍劇期間經常交流，拍畢後也持續交流，也有了私下要見面的事情，亦有一起拍攝廣告，經常見面，很自然地開始交往。

他又透露錄影節目當天因孩子發燒而十分擔心。當被問到兒子像爸爸還是媽媽，玄彬表示現在像媽媽多一點，他又笑指自己臉型較尖，孫藝珍臉較圓，因為是兒子，故希望囝囝像自己一樣臉尖尖會更好。

他稱沒有拍攝的行程時，盡量整天也陪伴兒子，通常是外出散步，去遊樂場，或在家中一起玩切生果的玩具、玩氣球、熊公仔，還有讓他坐迷你電動車，也會給他讀童話書，但他笑說老婆比自己更識得讀童話書。

早前玄彬用兒子之名送了咖啡車到孫藝珍拍攝新片現場應援，他指老婆之前要照顧孩子，就算有喜歡的作品也忍着沒接拍，令他感到很抱歉，看到她這次拍戲很開心，亦令自己感到更加幸福和開心。玄彬還笑說自己拍攝電影結束後，老婆會說「辛苦了！」等她這次拍攝影片後，自己也會跟老婆說「辛苦了！」

他透露《哈》片開機前一天的凌晨，收到兒子快將出世的消息，他便凌晨趕往醫院，之後再參加開機儀式祈求拍攝順利，翌日兒子便出世。從那瞬間起到現在，看到孫藝珍為自己所做的一切，大讚對方了不起，很令人尊敬，亦非常感激，尤其是他因海外取景不在身邊的這段空拍期，完全由妻子來填補，應該很累吧，但她卻默默地堅持到最後。玄彬又指如果囝囝按預產期出世，自己會因為海外拍攝而沒有了剪臍帶的機會，他很感謝囝囝在爸爸到海外拍攝前出世，亦希望兒子不要生病，健康地和爸爸媽媽幸福地度過每一天。