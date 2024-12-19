頸肌肉纖維化　天冷頭痛頸痛

當身體感冷，血管會收縮，而肌肉亦會收緊，此時關節壓力大增，假如已有關節問題，痛症便容易出現。脊醫王俊華指出，天氣持續寒冷，老年及壯年人士的求助個案均會上升，有患者便因為頸肌肉纖維化，頸椎不能轉動，頭痛嚴重。

天氣凍，我們會手腳冰冷，這是為了保護核心區域溫暖，核心外圍的手腳血管首先收縮，血液濃度和凝結隨之上升，血液流動減慢；雖然是人體為生存自然啟動的機制，但對於長者來說，就有機會引發心血管疾病，所以低溫下必須注意保暖，特別是長者，除了添衣外，宜開動暖爐保持居室溫暖。

至於壯年人士，同樣需要穿足夠衣物保暖，因為不止血液循環不良，肌肉遇冷亦會收縮，增加關節壓力，任何年齡人士都有機會肌肉關節痛。脊醫王俊華提醒，即使感到寒冷，亦不要做縮頸縮肩動作，以免令已收縮的肌肉變得更緊，增加脊椎關節拉扯受傷。

有位四十歲男士到脊醫診所求助，就是因為清晨上班覺得寒冷，於是縮頭縮頸，到第二朝醒來頸痛非常而且僵直，頭部不能轉動，並有嚴重頭痛。檢查發現他有頸關節功能性問題，X光片顯示頸椎弧度變直，第六及七節壓迫到周圍的神經線，雖然情況不算嚴重，但頸附近的肌肉組織有鈣化及纖維化的現象。

治療上，會針對纖維化的位置使用衝擊波，將纖維化肌肉打鬆，讓頸椎附近肌肉得以復原，再使用超聲波幫助消炎，止了頸痛，頭痛亦得以消除；至於頸椎弧度變直，會以手法矯正頸椎，患者要定期覆診觀察狀況。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家