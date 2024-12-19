林襄水洗都唔清　被證實係搶前輩高鐵位嫌疑人之一

台灣啦啦隊女神林襄最近成為話題人物，因為女星黃小柔、Vicky喺節目《小姐不熙娣》爆料某「流量女星」霸佔Vicky高鐵位置唔讓座、私下冇禮貌等，外界猜測係林襄及林穎樂，即使兩人都出面嚴正否認，林襄公司更出聲名嗌提告，但礙於黃小柔、Vicky連日都以模稜兩可嘅態度回應，令事件持續發酵。終於黃小柔尋日（18日）發文證實「就是林襄跟林穎樂其中一人」，真相曝光！

林襄繼表示「我沒有跟前輩們一起搭高鐵，也未曾被提醒坐到別人的位子」後，經理公司今次再發出聲明否認：「林襄當天是配合製作單位拍攝需求先與其他藝人朋友會合，並按照工作人員的指引上車，在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。若林襄當下有被告知座位另有安排或需求，也一定秉持禮貌與尊重全力配合，這是她對待工作及同仁的一貫態度，與林襄共事過的人必然能感受到她的真誠，以及對工作的全心投入。」且認為：「至於該事件的討論，實已耗費過多媒體版面及公共資源，甚至出現諸多謾罵、有損名譽等非事實及不理性言詞，而為免造成更多紛擾，我們不再就此事發表任何回應，謝謝大家。」

而林穎樂稍早則上載限時動態疑吐心聲，寫下：「看一些快樂的事情，可愛Mika」日前佢出席活動時則表示，當日錄製節目時同Vicky及黃小柔相處融洽，私下收到Vicky私訊：「很高興認識你們，很可愛的妹妹們。」林穎樂則回覆愛心表示好鍾意前輩。如今再次陷旋渦之中，有網紅反而抨擊Vicky，指佢自爆被人搶高鐵位大感不悅，明明已經不爽林襄同林穎樂，事後仲傳訊息畀林穎樂表示好高興認識佢，更誇二人很可愛，但轉頭上節目爆料，雙面人可怕得令人心寒。