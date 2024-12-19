郭晉安名下集團上市嘗首次敲鑼：我拍劇都未見過

藝人郭晉安今日（19日）現身香港交易所，以非執行董事身份，出席由胞姊郭致因所創辦的集團，在港交所主板首日正式掛牌上市儀式，多位圈中好友包括王祖藍、韓馬利、馮素波及康子妮等亦有到場支持，岑麗香（香香）則以產品代言人身份出席。

安仔跟胞姊齊齊受訪，他笑言拍劇多年也未試過演上市儀式場口，覺得很夢幻，他説：「第一次敲鑼，呢個景拍劇都未見過，祖藍都話大開眼界。（期待咗好耐？）20年啦，哈哈！其實我哋冇諗過幾時、會唔會上市，今次成功上市幕後都有好多人幫手。」他表示兩姊弟會「秤不離砣」繼續努力營運公司，問到身家是否暴漲了不少？他即笑笑口並反問姊姊，姊姊郭致因説：「其實係股民支持，同我哋身家冇乜關係，哈哈！」提到股票獲多倍超額認購，笑指王祖男也表示未能認購，會否因星級效應？安仔説：「我唔否認有呢個反應，始終星級嘅公司都有影響，但最主要市民同我哋公司建立咗好長時間嘅感情，呢個機會係畀大家嘅。」二人表示情況是他們預期之外，感謝大家支持，安仔亦表示雖然要投放更多時間在公司上，但亦不會放棄幕前工作的，相信自己能兩邊兼顧。

問到會如何獎勵自己？安仔笑言仍未計劃，郭致因則表示已安排好外遊，因由構思至今差不多已忙了一整年時間，是時候放鬆一下。安仔表示今日獲大批好友出席支持，覺得十分感動：「祖男尋晚一點幾先落機，今晚又要趕住飛走，大家仲要今朝一早到，我嗰張係06通告，平日拍劇先會嘛，好多謝佢哋。」他表示晚上已安排了晚宴，宴請一直幫助他們的各界好友。提到代言人香香笑指要求加人工，郭致因笑言會跟足不同藝人的市場價格調整。

對於平日只會在拍攝現場見到的場景，今日竟能在現實世界親身體驗，王祖藍坦言感覺奇妙，至於香香則表示機會難逢，談到她成為代言人後集團便正式上市，問她會否覺得自己腳頭好要求加人工？她笑謂：「最好啦，係咁話啦！哈哈！」問到有否趁機認購胞股份？祖藍即笑指自己沒有抽獎命，未能成功抽中認購：「唔緊要啦，咪買產品當支持，唔一定買股票嘅。（你係代言人？）我係用家，今日嚟學吓嘢，其實唔多藝人可以做生意做到咁。」他表示戥安仔高興，直言要向對方學習，希望將來也能將自己生意搞得有聲有色，問到有否想過自己有日能當上上市集團CEO？他説：「未諗到呀，好難做㗎CEO，我知道家姐（郭致因）好厲害，睇下有冇得搵個家姐幫下手，哈哈。」他認為可「熟嗰行做嗰行」，故自己會向文化產業方面發展；香香則表示對時尚潮流方面有興趣，亦曾修讀相關課程，會慢慢努力朝住目標進發。