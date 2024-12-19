送禮貴在心意，若然送上對方心儀的禮物，最好不過。琳琅滿目的主題美食打造成節日禮盒，繽紛糖果、朱古力、咖啡，又或是聯乘特別版的精品，都為大家在這個節日，送上驚喜和祝福。

解膩氣泡茶

吃得飽飽滯滯，來一杯茶湯，舒爽無比。氣泡茶品牌今年除有新品味氣泡茶外，還有迷你裝禮盒，內有茉莉花茶、日式焙茶和大吉嶺茶迷你裝各一瓶，無論是用來配茶點或餐點一樣得，若然想有更多花款，也可用來沖泡各式茶味雞尾酒，為節日添茶香。

養生滋潤

不同種類茶湯各有營養，名茶品牌特意推出聖誕限定滋養禮盒，節慶茶韻禮盒以春夏秋冬作主題，按季配薄荷茶、玫瑰茶、大紅袍伯爵茶和玫瑰普洱等口味。養生入門禮盒則以不同功效的茶湯作配搭，如恢復系列有靈芝大紅袍和茯苓養生茶，放鬆系列有枇杷雪梨茶和甜夢茶，煥發系列有強肺補氣和元氣醒神等拼配。美味茶湯配新出的多功能沖泡茶機，提升品茶體驗。

咖啡派對

茶湯以外，咖啡同樣醒神。大圍和灣仔有分店的咖啡生豆專門店推出一系列咖啡禮品套裝，輕便隨時辦公室掛耳套裝內有保溫保冷杯、掛耳立架及限量掛耳咖啡包，最適合在公司使用。白之咖啡手沖套餐有白色塗層手沖壼、過濾杯、過濾紙及咖啡豆。其他還有1人用方便套裝和咖啡專業套裝等，店內亦有節日限定美食，任君選擇。

精緻小酒杯

在高興的場合，大家都習慣舉杯共賀。蘇格蘭威士忌品牌和本地插畫家合作，打造限定的玻璃杯套裝，圖案靈感來自高地四季更迭的風光，加上各式各樣的動物朋友點綴，令畫面更活潑。客人於指定地點選購品牌陳18年或以上威士忌，即可獲贈，數量有限，送完即止。

甜美之選

對於愛吃之人來講，節日的糖果、朱古力或曲奇放題最受歡迎。時尚甜點品牌今年推出多款造型蛋外，還有朱古力、薑餅人和蝴蝶酥禮盒等選擇，讓大家在節日，隨時可保持甜美。