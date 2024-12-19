又一《愛．回家》演員離巢！秦沛女兒姜麗文宣布離開TVB

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》近年不斷有演員離開劇組，繼剛剛宣布離巢的甄采浠後，秦沛女兒姜麗文飾演的「Liza」離家，當時已有網民好奇她的去向，結果姜麗文今日（19日）正式宣布離巢。

38歲的姜麗文今日在社交網出PO證實離巢消息，她以英文發文：「今天是我在TVB的最後一天，經歷了令人難以置信的7年旅程。這些年來，我在表演、主持和歌唱方面扮演了許多令人興奮和具有挑戰性的角色。我學到了很多，成長了很多，我永遠感激我所獲得的機會。」姜麗文表示很熱愛工作，同時又透露未來發展大計，希望能繼續投入演員和創作歌手的工作，並表示對對即將發生的事充滿了興奮和期待，姜麗文感謝所有多年來支持她的人：「感謝您與我一起踏上這段旅程。我急不及待想與大家分享接下來的一切！」同樣於不久前離巢的朱智賢、連詩雅都送上祝福，而哥哥姜文杰更留言：「過去幾年嘅努力大家都有目共睹，勇敢打開人生新嘅一頁啦！」

姜麗文為秦沛女兒，2017年加入TVB，2019年開始加入《愛．回家之開心速遞》劇組，演出菲律賓姐姐「Liza」而入屋，她的菲律賓式廣東話更成為經典。姜麗文在《萬千星輝頒獎典禮2021》曾憑「Liza」一角奪得「飛躍進步女藝員」獎，及入圍「最受歡迎電視女角色」，當時還在家人秦沛、姜大衞及姜文杰陪伴下獲獎。早前播出的一集，「Liza」突然與「池子孝」（阮政峰飾）情海翻波，更撞碰他與「賈名媛」（邱芷微飾）搭上，令「Liza」正式提出分手，當時已估計姜麗文將離開TVB。

近年姜麗文在外面發展愈來愈好，曾進軍荷里活到美國拍電影，初出道時與哥哥組成兄妹檔組合的姜麗文也有發展歌唱事業，早前與韓國男團2PM成員澤演推出新歌《1995》，她之前也有出席叱咤記者會。