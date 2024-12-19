吳嘉儀晒大肚照　收200祝福全城恭賀

《開心無敵獎門人》「獎老」之一吳嘉儀（阿七），去年8月與圈外男友「豬仔」拉埋天窗，惟婚後不久即傳出婚變，曾哭訴被老公趕出家門，幸好經努力過與丈夫感情更勝從前。近日，阿七透過社交平台分享了自拍大肚照，疑公布喜訊。

短片中見她身穿白色闊身裙疑在家中自拍，對鏡頭展示出幸福的甜笑，再低抄見到圓圓肚皮，目測已懷孕近5、 6個月，留言：「Hello BB 👶🏻🩷#冇見一排個肚大咗 😊」大批網民留言恭賀。

不過，其後阿阿七卻發文，表示：「劇造型making of嚟，頭先連隨下個post出返d BB拍攝花絮宣傳吓套劇咋，點知IG hang機....」未幾，阿七再上載多張「孕肚」照，表示：「關於BB嘅嘢，我近排社交網絡上比較低調，因為需要時間調整自己，新身份和崗位，安頓好後好快再通知大家。至於我係曾經大肚，仲生咗個好得意嘅BB女，因為我見到有fans cap圖話我已經出場了，所以post吓當時拍攝花絮宣傳吓，經手人係導演漢城和阿公，多謝您哋嘅信任，對手阿堅、lucas和BB都超好，仲有路過嘅康哥哥，頭先排咗IG時間制發完片就連埋相，點知做咗陣家務見到電話收到200幾個祝福，原來哩d相上載唔到住要再po過，謝大家嘅預早祝福，我收到哂喇，如果嚟緊成功咗，會立即立即通知大家！」