港姐露肩晚裝去Ball　倪樂琳梁嘉莹圍爐貼暖包

港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文尋晚（18號）出席慈善晚宴活動。由於在露天的戶外場地設宴，故穿露肩晚裝的4位港姐們，未進餐前先捱凍食飽西北風，而冠軍倪樂琳接受訪問時直言：「好凍，不過腰位貼咗兩個暖包，同埋餐枱附近有暖爐嘅，有嘢食就唔會凍。」梁嘉莹亦和議，接受完訪問，4位港姐即穿上大褸或戴上披肩保暖，以防凍病。問到4位港姐可有憶起參選時，在強勁冷氣的錄影廠着泳裝出場？4位港姐笑言的確勾起參選時，感到最凍的回憶。

而早前抱恙的梁嘉莹表示已病愈，她說：「之前早前發燒及同好頭暈，依家好番啦。」又謂現仍讀書中，所以未致大大影響工作。倪樂琳則透露將往內地拍攝綜藝節目，她說：「唔可以講咁多，但同食有關。」梁嘉莹大表羨慕，不過倪樂琳就笑言擔心會變肥，還自爆曾肥到被阿媽嫌棄，她說：「我細個肥到有肚腩，阿媽都睇唔過眼，安排我去學溜冰課，人哋上一堂，我就每次上兩堂，上完堂就流到成身汗，幾個月後就瘦晒，拍完節目可以去溜冰減肥。」

臨近聖誕節，問港姐們可會搞派對？王汛文指日前（15日）生日，港姐們已為她慶生兼預祝聖誕，但因臨時開派對，所以未夠時間準備禮物交換，但有港姐送上可愛造型的曲奇餅，又收楊梓瑤所送的沐浴用品、梁嘉莹則送香水，所以她甜笑謂：「我香噴噴。」有謂她果然是最受歡迎的友誼小姐？她笑言多謝各位寵愛。而晚宴上，懷孕6個月的麥明詩和老公盛勁為亦有到場，但她不接受拍照及訪問。