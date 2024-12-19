謝安琪唔擔心大仔感情事　有心理準備：十幾歲正常都要拍拖

歌手謝安琪（Kay）今日（19日）於灣仔出席商場開幕活動，獲大批歌迷到場支持，Kay在台上表示很久未有跟歌迷見面，又即場獻唱經典歌《囍帖街》，並走到台下跟歌迷近距離接觸。她透露聖誕節正值媽咪生日，因此每年都會一家人一起食聖誕大餐為媽咪慶生。

Kay受訪時表示早前經歷失聲，至今仍未完全康復，現在仍有點聲沙：「病咗三個禮拜，氣管敏感咳足咁耐，有幾日直程辛苦到攤喺床起唔到身。」她感謝老公張繼聰在她病的期間照顧小朋友，更大爆他對前世情人服侍周到：「沖涼、洗頭、吹頭、按摩，仲整盆水俾個女浸腳，好溫馨。」

她表示已有一年未有在活動公開唱歌，知道有歌迷特意飛來香港見她，對此十分感激，又透露正入紙申請紅館檔期，目標希望於明年九至11月期間有檔期開騷，慶祝入行20周年。談到聖誕，她表示除了替媽咪慶祝生日，亦已安排元旦期間跟家人到大阪旅遊：「去Shopping，個仔好多嘢要買，因為佢下年出國讀書，突然間有好多嘢想買。」她笑指仔仔仍很喜歡玩Card game，更非常專業，會找外國機構認證：「佢話呢啲大事業喎，同我講投資得過，但我好鍾意佢仲好有童真。」

她透露大仔目標到澳洲升學，自己當然不捨得，已預備屆時飛到當地陪他適應，會留1、2個月，加上自己於當地有朋友可幫忙睇住，故不太擔心，笑問會否擔心仔仔識女友拍拖？Kay笑言可能會呷醋：「都冇得擔心，十幾歲正常都要拍拖，我OK嘅，最緊要正正經經，不過我個仔好純品，唔係玩玩下，反而驚佢受傷害。」