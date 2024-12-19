中國移動「移動愛家」　以科技創新賦能智慧家庭

【特約報道】隨着人工智能急速發展，AI已不只應用在商業環境，亦逐步進入平常百姓家。中國移動自2023年10月正式發布智慧家庭客戶品牌「移動愛家」以來，通過深度融合人工智能技術，推出了一系列價廉物美的家庭產品與服務，不僅大幅優化了用戶的家庭生活，也讓科技的便捷與精彩深入人心。

以AI為核心 覆蓋不同家庭場景

作為一家具有深厚技術積累和創新能力的企業，中國移動深知家庭是現代社會的重要組成單元，也是人們享受科技帶來便利的重要場所，「移動愛家」品牌遂應運而生。它以AI為核心，通過HDICT（家庭信息化數字解決方案）成功打造了多個智家服務應用案例，充分展現了其產品能力和市場優勢。

近日，中國移動公布了一系列智家服務的成功應用案例，這些案例覆蓋了不同家庭場景，從智能家居保安到健康養老，再從在線教育到娛樂休閒，全方位地展示了中國移動在智慧家庭領域的深厚實力。

提升家保 實時監測老人健康

在智能家居保安方面，中國移動通過「移動愛家」品牌推出智能攝像頭、智能門鎖等產品，為眾多家庭提供了安全保障。這些產品不僅能夠實時監控家庭環境，還能通過手機App進行遠程控制，大大提升了家庭的安全性。一位用戶表示：「自從安裝了中國移動的智能攝像頭，我外出時也能隨時查看家中的情況，感到非常放心。」

健康養老是中國移動智家服務的另一大亮點。針對高齡化社會的需求，中國移動推出了多款健康養老產品，如智能手環、健康監測儀等，這些設備能夠實時監測老人的健康狀況，並將數據同步至手機App或雲端平台，方便家人隨時查看。此外，中國移動還與多家養老機構合作，共同打造智慧養老管理平台，為老人提供更加貼心、專業的服務。

實用教育產品 改變娛樂方式

在線教育方面，中國移動推出了多款針對性產品。這些產品不僅提供了豐富的教育資源，還支援實時互動、智能推薦等功能，有效提升了學生的學習效率。一位家長表示︰「中國移動的在線教育產品非常實用，孩子在家就能接受優質的教育資源，而且學習效果也很好。」

至於娛樂休閒，中國移動通過AI技術，為用戶提供了高清影視、互動遊戲等豐富的娛樂內容。以智能喇叭為例，用戶只需通過簡單的語音指令，即可控制家中的智能設備，如調節燈光亮度、播放音樂、查詢天氣等。這些創新功能不僅提升了生活的便捷性，更某種程度上改變了人們的生活方式，讓科技與日常生活無縫銜接。此外，中國移動還積極與各大內容提供商合作，不斷引入新的娛樂資源，滿足用戶多樣化的需求。

產品平靚正 專業服務團隊支援

這些成功的應用案例不僅展現了中國移動在智慧家庭領域的深厚實力，也凸顯了其產品能力和市場優勢。中國移動的智家服務產品不僅設計精美、功能強大、實用性強，而且操作簡便、易於上手，深受用戶喜愛。同時它們在價格上做到了「平靚正」，即價格優惠、品質優良，真正實現了高性價比，讓普通家庭也能享受到科技帶來的便利。

另一方面，中國移動還擁有一支專業的服務團隊，移動智慧家庭工程師隊伍不斷擴大，能夠為用戶提供及時、周到的技術支持和售後服務，進一步提升了用戶的滿意度。他們以標準化的服務規範、統一的服務口徑和流程，解決了千萬家庭在組網用網過程中遇到的問題。這種貼心、專業的服務，不僅贏得了用戶的廣泛讚譽，也樹立了中國移動在行業內的良好形象。

樹立行業標竿 打造數碼生活入口

業內人士表示，中國移動在智慧家庭領域的成功應用案例，不僅為行業樹立了標竿，也為其他企業提供了有益的借鑑。未來，隨着技術的不斷進步和市場的日益擴大，中國移動有望繼續在智慧家庭領域發揮引領作用，推動整個行業的創新與發展。

面向未來，中國移動香港（CMHK）憑藉母公司中國移動的雄厚實力，運用先進的5G通訊技術提供高速穩定的網絡服務；加上持續鍛造AI創新能力、智慧家庭解決方案及雲端服務等，為香港客戶打造更便捷、更安全、更智能的生活環境；透過不斷創新與提升，致力滿足客戶多樣化的需求，並帶來更高品質的體驗，目標旨在為香港300萬家庭用戶打造通向未來數碼生活的重要入口，提供更多值得信賴、實實在在的數智服務。