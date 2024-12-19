天冷圍爐　全新火鍋驅寒暖身

天寒地凍最啱圍爐，有潮州飯店旗下火鍋店就推出全新藥膳系列，滋補又養生；另有日式Shabu Shabu品牌開設全新概念店，帶來全新壽喜燒系列，以及全新湯底與日本直送野菜，還巴絲打過一個暖笠笠冬日。

潮式滋味

本地潮州滷水老字號旗下的火鍋店最近推出全新的藥膳乳鴿煲，用上多種料酒調配湯底，並加入黨參、川芎、杞子及甘草片等溫補藥材，搭配肉厚細嫩的乳鴿和鵪鶉蛋，營養價值高之餘，還具補氣養血、健脾潤肺之效。此外，還有全新的泡菜雞煲，在招牌港式雞煲的基礎上加入韓式辣泡菜，以秘製醬料炮製而成，濃郁惹味，吃完雞後加湯打邊爐一絕。另外，小店還有多款鍋物，好似玫瑰海鮮船（需預約）、魔鬼牛雜雞煲、椰子雞煲、巴蜀烤活魚等，嘗過鍋料再打邊爐，精華令火鍋料味道昇華。

和式鮮味

源自日本的Shabu Shabu名店，於12月21日在尖沙咀新分店開業，並推出帶來全新的壽喜燒系列，有關西及關東兩款口味的2人前御膳。關西風套餐包括茶碗蒸、前菜、和牛及日本野菜等配搭，店員會按傳統席前烹調，大家可自行沾上日本生蛋汁享用。而關東風壽喜燒則有棉花糖壽喜燒鍋，棉花糖猶如雲朵般浮在燒鍋上，融化後甜味滲到湯底之中，提升牛肉與時令蔬菜的鮮甜味。此外，還有全新的「骨膠原美肌花膠雞白湯配博多華味鳥」和「櫻花蝦海苔湯」，以及滋補的保「當歸藥膳湯」和「牛肝菌野菌湯」，一人一鍋，美味養生。餐廳主打日本直送時令野菜，不少更是坊間火鍋店少有，好似舞茸菇、水菜、小松菜等，為慶祝新店開業，柯打任何湯鍋可以優惠價享用日本4品野菜（4款菜）。