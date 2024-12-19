陳奕迅父親陳裘大激罕露面撐兒子深圳騷　真實狀態曝光

歌神陳奕迅（Eason）近日在深圳舉行６場巡唱，吸引大批粉絲現身捧場。原來他的久未露面的父親陳裘大也有到當地為愛兒撐場，其中就有幸運歌迷於場內巧遇陳裘大，更主動邀請合照，當中見到陳裘大雖然身形瘦削，但精神極好，還問粉絲想不想與他換前排位置，十分和藹可親。

日前，有網民在社交網分享了多張偶遇陳爸爸的合照，並留言：「第一次坐內場，坐下沒多久，陳爸來問我“你想不想坐第四排 我跟你換位呀”我和姐姐二臉懵逼，第一次遇到這種第四排想跟第十排換需求哈哈哈哈哈，最後是因為陳爸同來的親戚or朋友更想坐在第四排，沒換成。以上我都還不知道是陳爸，我和姐姐還在說他好chill，非常鬆弛，好gentle，粵語超好聽，直到吹水 eason說陳爸在，我們才反應過來。演唱會期間陳爸還會有錄我們的站起來搖的視頻，很神奇的經歷，很高興遇見陳爸呀！」

照片中可見身穿鮮黃色羽絨、紅色上衣及頭戴棕色貝雷帽的陳裘大臉形瘦削，即使已經年邁，但秀氣五官及高挺鼻樑不難看出他年輕時亦是一名帥氣小鮮肉，陳裘大十分配合網民合照，並朝鏡頭露出燦爛笑容，整個人看起來活力十足、精神不俗。

陳裘大曾任香港房屋署總屋宇裝備工程師，2006年因貪污案被判囚6年，2008年提早出獄回復自由身後，間中亦會到場支持兒子陳奕迅開演唱會。早年放棄修讀英國著名大學建築學學位的陳奕迅，回流返港入行做歌手，一度令父子關係走進低谷，陳裘大曾在港台節目《我們不是怪獸》訪問中直認是「怪獸家長」，對兒子管教甚嚴，當時亦反感兒子出道做歌手，一心想栽培他成為建築師。不過陳裘大一度因乙型肝炎引致末期肝硬化，並出現早期肝癌症狀，要接受換肝手術，兩父子的關係因此開始漸入佳境，其後陳奕迅每次開演唱會，陳裘大更會成為座上客。