「馮盈盈師姐」楊慧敏舉行歐陸式戶外婚禮　正式榮升人妻

先後參選港姐同「口罩小姐」均落敗的「馮盈盈師姐」楊慧敏（Mina），上年宣布答應男友求婚，上個月分享了過大禮的照片。昨日（18日），她透過社交平台貼出日前舉行婚禮的照片，正式榮升人妻。楊慧敏在本月15日結婚，發文表示：「2024•12•15，Mina正式成為王太了（掌聲歡呼聲），整個婚禮過程，其實我最緊張嘅就係證婚，我望住王生踏出第一步時就已經喊咗出嚟，籌備咗一年嘅婚禮，呢一個moment終於要成為人哋老婆，『我真係好好彩，我生得咁靚，仲要遇到你』。生得咁靚人生已經少去一半煩惱，另一半嘅煩惱有你幫我解決，多謝老公我愛你。（我嚟緊會係咁出post，大家要幫我like晒佢，幸福傳承）#唔做家務唔識煮飯呢單嘢已經深入民心#脾氣差唔講道理但係你點都包容我#MinaandGarie20241215」，好友劉思美及黃嘉雯等都留言恭喜。

相中所見，一對新人在郊外舉行露天婚禮，新郎穿上白色西裝襯黑色西褲，楊慧敏則穿上低胸跌膊婚紗。現場由六男六女兄弟團灑花瓣、射泡泡槍，並在親朋好友祝福下完成婚禮。兩人在同一場地完成簽字儀式並舉行午宴。

經過兩日的休息後，她貼出當日穿上中式褂裙攤坐在梳化上、眼睛半開半合的照片，表示：「瞓咗兩日表示都仲係好眼瞓，要等多一個月先Honeymoon」，不過最搶眼的還是她雙手及頸上掛滿金器。此外，她又在轉載當日她與老公拗腰擁吻，接受大家祝福的照片。