Skyworth K純電SUV抵港　售價$24.5萬港元起

【特約報道】總部設於南京的新能源汽車品牌創維汽車（Skyworth）近日正式攻港，首款輸港的Skyworth K，擁有4,720×1,908×1,696mm的車身長闊高及2,800mm軸距，定位為5座位中型純電SUV。輸港的提供800V超充版及620 Comfort標準版兩型號選擇，根據香港代理恒聯汽車最新公佈的「一換一」意向售價分别$24.5萬及$26.9萬港元。即日起接受預訂，預計最快明年首季可交車。

其中800V超充版可理解為細電版，搭載三元鋰電池容量為65.71kW，續航力520km (NEDC) / 400km(WLTP)。其最大賣點是採用自家研發800V全域高壓平台，匹配4C超級快充電池，支援高達490kW DC直流充電，10-80%只需11分鐘；亦可以6.6kW AC交流電充電，約12小時便可充滿。至於620 Comfort標準版則搭載85.97kW三元鋰電池，可理解作大電版，續航力560km (NEDC) / 489km(WLTP)。支援78kW DC直流充電，20-70%需要36分鐘，亦可以11kW AC交流電充電，需約8小時充滿。值得留意是，兩型號均配備全球首創、世界唯一的100kW直流放電功能，車對車充電10分鐘即可補充逾30%電量，相對現有補能車，綜合使用成本更低且機動性更靈活。

兩者均採用前軸馬達、前輪驅動設定，同擁有150kW最大輸出功率(即約201hp最大馬力)，至於最大扭力則分別為320Nm和340Nm。0-100km/h加速時間方面，兩者同需要9.6秒完成，最高車速為150km/h。隨車配置方面，800V超充版標準配備18吋鋁合金輪圈及10.2吋中央觸控屏幕；而620 Comfort標準版則為19吋鋁合金輪圈及12.8吋中央觸控屏幕。此外，620 Comfort標準版獨有360度全景影像連前後泊車感應、全景天窗、8喇叭音響、CarPlay、自動升降尾門等，功能更全面。

關於創維汽車集團

創維汽車的創始人是黃宏生先生，他同時也是開沃新能源汽車集團股份有限公司的創始人。開沃新能源汽車集團是眾家集新能源整車及核研零部件研發、生產、銷售和服務於眾體的獨角獸企業。總部位於江蘇省南京市溧水開發區，佔地面積83萬平方米，建築面積50萬平方米，總投資50億元人民幣。集團在全國範圍內布局，在深圳、武漢、徐州、呼和浩特、渭南和淮南均設生產基地，獲得1700 多項專利申請 7 項省級科技進步獎，並主持或參與制訂修訂了10 多項國家/行業標準。

關於恆聯汽車

建發汽車(集團)背靠集團母公司建發股份強大的供應鏈基礎，已和海外60 多個國家和地區建立汽車供應鏈業務往來，同時過去20 多年在國內深耕豪華品牌汽車授權經銷業務，累積了豐富的TOC營運管理人才和集團化管理的體系力，具備從汽車供應鏈到產業鏈延伸的基礎。隨着中國汽車品牌紛紛出海，建發汽車（集團）把跟隨中國主機廠出海，為中國汽車品牌提供供應鏈賦能，布局從供應鏈到產業鏈延伸，全球化是公司核研策略。2023 年12 月建發汽車(集團)成立海外業務部，積極尋找優質合作夥伴，布局海外代理經銷及KD 業務。

香港金蛾旗下聯大汽車為香港比亞迪首家代理商，截止10月累計交付超6000台新能源汽車，在香港市場擁豐富的新能源品牌代理經驗。同時快速布置新能源生態鏈的光儲充業務，目前自營的快充超充網絡體系為香港吸大（僅次於特斯拉直營），同時專屬為中國新能源品牌打造的電車城落成，是香港新能源汽車發展的領導者。2024年9月，建發汽車（集團）及香港金蛾攜手，持股比例為51:49，在香港成立合資公司恆聯汽車。24年10月聯大出售比亞迪代理業務，全力攜手建發，布局香港新能源汽車品牌生態鏈。未來，將以香港為中研，輻射東盟左舵市場及英聯邦市場代理經銷業務。