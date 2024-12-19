193氣管敏感靠食類固醇頂住　免泰星面前出醜

組合ERROR成員郭嘉駿（193）今日（19日）出席劇集《無用的謊言》宣傳，透露近日受轉天氣影響引致氣管敏感，睇過中西醫仍未痊愈，昨日已食類固醇，他表示氣管敏感有很多致敏原，敏感度超出3千多倍，自己會多飲暖水和食粥調理，希望不會影響明天的音樂會，因為要唱泰文歌，怕在泰星面前出醜，笑言可能會唱得較難聽，但無論如何一定唱到。他說：「每年轉季就病，三位隊友已經習慣，有佢哋我唔緊張，仲可以唱少啲。」

問到明年1月25日舉行演唱會可會開始閉關綵排？193表示之前開會，決定個人除了獨唱外，又會玩樂器和棟篤笑，不擔心同何啟華（Dee)作比較，自己親自度橋，希望內容精準。

日前ERROR「綁起」花姐開直播為演唱會谷飛，計劃聖誕落區造勢，正申請去三區報佳節，原來讀中學時他都試過報佳音，不過今次報佳音不會唱歌，志在帶歡樂給大家，講笑「畢竟我吔係ViuTV救世主。哈哈！」

193現場獲姜濤讚靚仔，自覺顏值就不及姜濤，笑言：「我吔都係肥少少嘅靚仔，要一齊努力減肥，睇番以前《全民造星》比賽，大家都好瘦，連肥仔（梁業）都好瘦。」自言出道至今肥了6、7KG，目測姜濤都肥了10KG，目標明年演唱會前減掉5KG，同姜濤鬥快減肥。」