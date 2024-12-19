張智霖袁詠儀素顏去旅行　遭高顏值愛子魔童搶Fo

影后袁詠儀（靚靚）與老公張智霖（Chilam）婚後育有一子囝張慕童（魔童），結婚23年感情有增無減，是圈中的的模範夫妻。

轉眼之間他都已經18歲了，並遺傳了父母優良基因，外形非常出眾。近日，靚靚在社交平台分享一家人出發去日本旅行的相片，見身穿黑色羽絨外套的Chilam素顏上陣，皮膚質素極高，臉部輪廓線條明顯，下顎線線條明顯，少年感十足。而靚靚雖戴着口罩，但仍可見狀態極高，一雙眼睛炯炯有神保養得宜。

最突圍而出相信是身穿綠色外套的魔童，愈大愈帥氣。眼睛深邃而且雙眼皮相當明顯，眼睛又圓又大炯炯有神，電力十足。加上眉毛毛型濃密，濃眉大眼帥哥相當型格，充滿日系感覺，網民直言魔童超帥。

此外，日前有網民透過交平台分享在內地機場巧遇2人的舊照，留言：「偶遇張智霖袁詠儀夫婦，人超好。在飛機上就坐我旁邊，沒帶助理。唯一發現他倆並且合影的人」，其後帖主補充：「不是今天，是青島到長沙的航班。過程很有趣，雖然都是素顏戴著口罩，但是他們一上飛機我就覺得很眼熟。直到空姐說袁女士，又看到了她鍾愛的包包，我就確定是他倆了。當時就想和他們合影來著，因為頭等艙乘客不多。但是他們擔心給機組人員帶來麻煩，就悄悄的和我說下飛機咱們走快一點去照。重點是兩個人真的脾氣性格超好，合完影還和我說謝謝。在飛機上也是各看各的劇，他們也追劇」。

相中見到頭戴黑色Cap帽的張智霖，身穿紅藍色格紋圓領毛衣，相當有型有款。而身邊的袁詠儀束起頭髮，穿上米白色毛衣及繫著深藍色圍巾。雖然兩公婆各自戴上口罩，但表現得神采發揚，狀態極勇。最亮眼是袁詠儀將頭部輕輕地靠在老公肩上，頓變小島依人，幸福爆棚。