陳豪出身醫學世家　自爆曾於中醫師診所實踐

藝人陳豪、陳展鵬、黎耀祥、龔嘉欣、姚子羚、陳自瑤、陳山聰、劉佩玥等前日於廣州出席無綫《2025TVB資源推介會》，活動上介紹了來年播出內容，同時也分享了TVB在內地的廣告商業化業務和直播電商業務。

之前內地國家商務部簽署CEPA第二份修訂協議，新增不少開放細節，包括港劇可回復20多年前情況，可在內地電視台黃金時段播映，而無綫近年致力與內地合作製作「合拍劇」，無礙對藝人、廣告發展提升不少效益。而前日活動上一眾藝人推介劇集包括已拍畢的《金式森林》、《香港探秘地圖》、《非份之罪》、《刑偵12》、《巨塔之后》、《新聞女王2》等重磅劇集。

視帝黎耀祥與龔嘉欣於台上分享拍攝《香》劇的點滴，他們表示拍此劇很多時都會到偏僻地方拍攝，更曾以墓地為取景地方，嘉欣謂：「我記得有一次劇組表示15分鐘會到達場地，我就自己揸車過去，結果去了那邊一個人都沒有。」祥仔笑謂：「我們還沒到！」嘉欣笑言：「對，他們還說要半小時才到，我一個人在那對，對着一整片的墓地，我就選擇在車裡面睡覺。」祥仔抵死謂：「有沒有些風吹過來?除了墓地，我們還去過一些學校、荒廢的那個地方，特別是晚上才去，感覺真的很深。」

陳豪則大爆明年將會開拍一個以中醫為題材的新劇，他於台上鮮有透露家庭背景，他謂：「其實我爸是一個醫生，他是麻醉科的，我媽是個中醫師，所以在醫生那方面，我自己應該不會太陌生，(本身應該很有研究？)還好，我也曾經於中醫師診所入面實踐了一段時間，所以我會好好練習我的針灸。」主持問他是否那就不用像山聰一樣經常要健身時，陳豪笑謂：「有針炙唔駛玩gym，哈哈！」全場爆笑。