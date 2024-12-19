鄭嘉穎避談表弟王賢誌申請破產　有否被問借錢佢咁答

藝人鄭嘉穎晚上以「兒童助養大使」身份出席保良局聖誕活動。他指過往助養過無數小孩，包括非洲和越南，部份已長大成人，每年都會透過聖誕卡溝通，私下聯絡則較少，問可有收過受助者寫給他的感人說話？嘉穎說小朋友都好生性，會真心感謝，所以都希望更多人支持助養。

嘉穎表示大仔未夠6歲，尚未懂事，曾帶兒子參與慈善，小朋友會覺得20幾人住在一間房很好玩，感覺是「身在福中不知福」，他認為男仔應該要窮養，及自小教他們對金錢的概念，金錢只是工具，他會讓兒子幫手做家務給予報酬，不過有次兒子看完張學友和MJ的演出，就問「Is he rich？」，令他感到頭㾗：「要令佢明白好多嘢係買唔到，好似愛和家庭就錢買唔到。」聖誕節太太陳凱琳已準備好多興趣班，明天又會在家舉行聖誕派對。

唐詩詠經營的麵包店也在此區，嘉穎表示已吃過她的出品，大讚吐司好味，「我覺得有麝自然香，一開店就恭喜咗佢，（太太都要排隊？）我去都要排隊，證明佢下過苦工，唔係因為佢係名人而買。（詩詠揀麵包不揀愛情？）咁大個人有分數，識諗，做自己鍾意又成功嘅事，好叻女。」但嘉穎自認保守派，不會做生意，只識收租免風險。

另外，提到表弟王賢誌申請破產一事，嘉穎表示屋企人的事不便多講，希望他能順利解決，問可會幫手？他表示：「輪唔到我，大家庭未需要到我，我只係small potato。」早前吳家樂爆王賢誌兩年前已欠落周街街數？嘉穎表示無留意，問王賢誌有冇問他借錢？他表示：「不再多講，每個人會經過好長遠考慮做呢步，不是簡單選擇。（會問候佢？）我都唔想人哋講我嘅事一樣，會想有自己嘅空間，盡力解決。」也不會與家族一起做冬，以前少時的確年年見，到由媽媽作主後，已開始疏遠，只會拜年見面，反問「唔係每個家族都係咁？有自己家庭後便會逐漸散開。」