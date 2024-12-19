AV索姐姐　征服男優唔使嗲

好多女仔都係靠嗲功嚟冧仔，但呢招只係頂得一時，真正要將男人征服，必須靠床上功夫，正如今次進行比併嘅兩位索姐姐——葵司同蒼乃美月，同為日本AV界中姊系女優嘅代表人物，電力十足之餘，床技仲好高超，唔知你鍾意邊一位多啲呢？

明星殺手

日本AV大廠S1不時向其他片廠挖角，以加強專屬女優陣容，被封為明星殺手嘅葵司，就係由老牌AV廠Alice Japan過檔。今年34歲嘅葵司，曾經係藝能偶像，到2010年決定下海，初出道時，憑一身純潔而活潑嘅少女味，俘虜唔少AV迷，就連知名男星松本潤都同佢有過一段情！由於葵司嘅表現出色，人氣又勁，最終得到S1賞識兼收歸旗下，不斷有演出機會，更拍咗唔少粉紅電影，演技愈來愈好，床技更加去到爐火純青嘅級別！有人話，最欣賞葵司能夠一邊騎乘一邊喪啜男優，亦有唔少人被佢一臉深情咁表演吹奏而折服！

順帶一提，隨住年紀漸長，葵司身上嘅女人味愈來愈濃，唔止氣質吸引，連身材都變得健美，上圍仲好似大咗添，係咪後期加工就等大家自行判斷，但火辣程度確係比以前有過之而無不及！

葵司

年齡：34歲

身高：5呎4吋

三圍：35-23-35

冷艷選手

日本AV界喺發掘新人方面不遺餘力，特別係屬於中型片廠嘅PRESTIGE，冇因為之前經歷幾番風雨而洩氣，最終喺上年接連搵到好幾位優質新人，蒼乃美月就係其中一員。

今年22歲嘅美月，個樣生得幾四正，帶少少姊系氣質，唔笑嗰陣有啲冷艷，笑起上嚟又好有親切感，特別要留意佢對眼，明亮有神，電力十足，同男優曳曳時，飢渴眼神令人難忘！據聞，美月曾經係一位羽毛球選手，因為打得波多，身材高挑，肉地結實，最難得係有一對堅挺G奶，所以出道至今，得到唔少好評！有人話，美月能夠喺鏡頭前將姊系女優嘅柔情似水表露無遺，當玩得性起，又會忘形地刺激男優嘅敏感之處，根本唔使出動嗲功，足以令對手神魂顛倒。

蒼乃美月

年齡：22歲

身高：5呎5吋

三圍：36-24-35

第1回合

鬥美貌

稱得上姊系女優，身上通常有股女人味，喺AV界打滾多年嘅葵司，美艷動人，有明星風采，近年仲多咗幾分成熟韻味，迷倒唔少男士！至於蒼乃美月嘅顏值，無可否認比葵司遜色一啲，但就勝在年輕，雙眼亦夠晒電力十足。

第2回合

鬥身材

以葵司嘅年紀，身材唔止Keep得好，望落對波仲比以前上咗Cup添！至於蒼乃美月除咗身材高啲、上圍大啲，肌膚亦因為後生而顯得嫩白得多，所以論身材，比葵司稍勝一籌。

第3回合

鬥功架

身為後輩嘅蒼乃美月，參與AV演出唔算耐，但表現唔錯，除咗騎乘功夫上乘，又識得運用煞食嘅眼神向鏡頭交戲，仲會玩到對手爆發男潮吹！當然，同出道超過10年嘅葵司作比較，後者嘅演技同床技已經達到收放自如嘅境界，演起癡女夠晒狼，扮弱質女流亦好有說服力！

打和

葵司同蒼乃美月之所以有本事征服男優，皆因各有優勢，前者艷麗迷人、床上經驗老到，後者身材出眾、性格外冷內熱，根本唔使靠嗲聲嗲氣嚟留住男人心，今次比併以和局收場最合理！