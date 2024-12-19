前無綫「御用丫鬟」李焯寧棄演從政商　晒百萬名牌包包豪宅曝光

無綫前「御用丫鬟」的李焯寧（前名：李彩寧），2000年出道，她畢業於TVB第14期藝員訓練班，同期同學有馬國明、吳卓羲。惟演藝事業發展未如理想，轉行從商，2021年投身內地政界。李焯寧事業順利，生活質素幾級跳，除了出入馬場和私人會所，更不時晒名牌手袋，最近更搬新屋邀請朋友House Warming。

45歲的李焯寧在TVB的12年，清一色都是閒角、丫鬟角色，她約滿後便轉戰從商，近來年更投身政界。她昨日（18日）在社交網的限時動態貼出兩張合併的照片，並寫上：「Happy house warming！Welcome home！」

照片可見，李焯寧新居是以簡約柔和設計，地板採用淺色木地板，白色牆身，牆上掛上一幅沙灘風景畫，大廳放有一張灰色長梳化，並放了一棵約5呎的聖誕樹。圍上灰白色名牌頸巾的李焯寧容光煥發，邀請了7位朋友來新居開入伙派對，朋友亦識趣送上鮮花恭賀，而在大合照中神采飛揚的李焯寧非常之出眾。

女強人的李焯寧早前更擴展事業版圖，榮升做老闆，她目前打理Marketing公司生意，現時收入遠勝當年在TVB，她購入多款名貴靚袋獎勵自己，更不時在分享心愛包包，總值超過百萬。