【是日通勝】

農曆十一月二十

甲辰年 丙子月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：除服、遠行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：05、23、12

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

金牛座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

雙子座：生活充實，但身體漸露疲態，宜好好休息。

巨蟹座：財運差，投資要保持理性，切忌意氣用事。

獅子座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

處女座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

天秤座：血汗錢不易賺，要有勞而無功的心理準備。

天蠍座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

人馬座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

山羊座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

水瓶座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

雙魚座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 人緣好

（跌）鼠 狀態差

鼠：是日沖煞，身心狀態差，犯錯機會高。

牛：待人寬容一點，人際關係會大為改善。

虎：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

兔：運勢欠佳，心煩意亂，易花掉冤枉錢。

龍：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

蛇：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

馬：頭頭碰着黑，手忙腳亂，身心很疲累。

羊：獲貴人支持，有望在職場上吐氣揚眉。

猴：面對誘惑要自律，切勿做出越界的事。

雞：遇到麻煩要正視，逃避並不是好決定。

狗：偏財旺，可從別人身上獲得投資靈感。

豬：財運不錯，有利做生意，開單機會高。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：猴

生肖屬猴的朋友於蛇年是一個運程比較理想的生肖，看似四粒凶星而只得兩粒吉星，看事情不能只看表面。特別是猴蛇六合兼帶天乙貴人與太陰貴人，這就是大吉大利之好處。

太陰吉星，是指女性的老人家為太陰貴，當出現難題、困頓而不知去向，太陰之年長女性，她們的人生經驗，就是最佳指路明燈。天乙貴人，是為最高級的貴人之一。有逢凶化吉的智慧，當屬猴的朋友於蛇年面對問題時，好容易找到解決問題的貴人幫助。

勾神凶星，好容易勾起不如意的往事，心神不定，令你在工作中走神，放假不知有何節目，假期感受虛空，好像浪費美好假期似的。放空自己，假期虛空也是好假期，虛空的假期才是最佳之休息。三刑凶星在六合面前，根本起不了甚麼作用。

貫索凶星，比較兇險之星，不好的往事，思考太過入神，沒有留意身旁的危險，因而引起的災禍。休息與放寬心態好重要。孤辰凶星，男怕孤辰女怕寡宿，都是指一個人宅在家，姻緣桃花枯竭，孤寡一生之意。但孤辰凶星，在六合面前也起不了甚麼孤獨作用。