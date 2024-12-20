2024年日韓十大娛樂新聞回顧│中山美穗香消玉殞　鄭雨盛驚爆私生子醜聞

【中山美穗、西田敏行猝逝】

日本經典愛情片《情書》影后中山美穗，本月6日被發現陳屍家中浴缸，她當晚原定在大阪舉行聖誕騷。驗屍報告證實她死於意外，疑於浸浴期間「熱休克」致死。分開10年的獨生子早前從法國回到日本見她最後一面，完成美穗多年來「母子重逢」的遺願。此外，曾演高收視醫療劇《Doctor X》系列的日本國寶級男星西田敏行，今年10月因冠心病在家中猝逝，享年76歲。

【國民女神綾瀨遙爆戀情】

39歲日本國民女神綾瀨遙，今年7月被揭秘戀合演電影的男團SixTONES的28歲混血成員Jesse長達兩年，之後她更被斷正陪男友飛到美國賭城探親見家長，屢傳好事近。但姊弟戀曝光後，男方人氣急跌，有傳綾瀨遙為男友無奈押後婚期，令40歲前出嫁的願望落空。

【日本經濟不景 藝能事務所相繼結業】

日本經濟不景氣，藝能界亦受影響，今年便有多間藝能事務所結業，女星藤原紀香與篠田麻里子所屬事務所SOMEDAY經營31載，上月尾因負債纍纍宣布破產。前艷星壇蜜所屬事務所Fit，今年3月亦被法庭頒布破產。

【性感女神小嶋陽菜遇襲】

日本女團AKB48的36歲舊將小嶋陽菜，10月底宣傳性感寫真集，離開時在東京渉谷街頭遭自稱是台灣留學生的40多歲男狂迷熊抱推倒，疑犯即場被制伏，其後更被發現其國籍為「中國籍」。

【世紀渣男東出昌大奉子再婚】

曾演《信用欺詐師》影視系列的36歲日本男星東出昌大，4年前因被揭瞞住當時大肚的老婆渡邊杏，出軌青春女星唐田英里佳而離婚後，被封「世紀渣男」。移居深山生活的他，今年8月宣布與合演網台節目的女拍檔「搞出人命」，並於明年春天做老竇。

【鄭雨盛驚爆有私生子】

韓國51歲男星鄭雨盛今年驚爆與35歲文佳庇秘密生子，但兩人沒有結婚打算，而他其後被爆本來已有一名交往逾10年的圈外女友，又瞞女友與搭上一名26歲嫩女，疑似一腳踏三船，他於11月底殘爆出席《青龍電影頒獎禮》，為爭議道歉，並承諾會盡作為父親的責任。

【NewJeans與事務所爆合約糾紛】

韓國當紅女團NewJeans所屬的ADOR事務所老闆閔熙珍今年4月爆出與母公司HYBE鬧不和，雙方的矛盾持續大半年仍未解決，閔熙珍最終於11月宣布辭職，而NewJeans亦於同月指由於ADOR及HYBE亦有聽取她們的訴求，以及事務所先違反合約，宣布合約已經無效，並稱會以自由身繼續活動，ADOR方面則堅持合約仍然有效，向法院提出確認NewJeans合約有效的訴訟。

【韓韶禧認愛風波損形象】

韓國「最美小三」韓韶禧於今年3月驚爆與「醜帥」柳俊烈蜜遊夏威夷後高調認愛後，因男方舊愛惠利一句「很有趣」而令她陷入搶人男友爭議，飽受千夫所指的她，更與惠利隔空「過招」，形象大跌的韓韶禧損失不少廣告代言，最終在認愛僅兩周便火速斬纜，事隔大半年她才逐漸收復失地。

【SUGA酒駕被罰款】

當兵中的韓國天團防彈少年團（BTS）成員SUGA今年8月6日在首爾龍山區的寓所附近涉酒後駕駛電動車，違反道路交通安全法被起訴，事件中沒人受傷，他被判罰款約8.9萬港元。

【宋再臨突然離世】

曾參演《懷抱太陽的月亮》、《感激時代》及《酒鬼都市女人們》等韓劇的男星宋再臨於11月12日被朋友發現在首爾城東區的住所後卻發現他在屋內去世，終年39歲，震驚各界，他留下2頁A4紙的遺書，執法部門表示沒有發現他殺可疑。而宋再臨的遺作、電影《事業失敗6次的男人》預定於明年1月中旬上映。