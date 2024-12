東方日報C1：阿Mo感恩文不提So Ching　惹分手疑雲

男團MIRROR於2022年舉行的演唱會發生意外,事件中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)留院至今已兩年多。阿Mo前晚自意外後首度在社交網公開發貼文,上載與父親的合照並留言:「唯一如此愛我的人。」隻字未提女友蘇芷晴(So Ching)。女方已個多月未與阿Mo互動,但有更新個人工作動向,網民猜測他們已分手。

阿Mo在意外中不幸受傷後,父親李盛林牧師一直貼身照顧,並透過代禱信交代兒子的康復進展,而So Ching亦對男友不離不棄,為了定時陪伴阿Mo接受治療,不惜退出女團COLLAR,做回跳舞老師。前晚,阿Mo自意外後首次正式出Po公開病房照片,相中穿病人服的他疑舉機自拍,估計是坐在康復醫療設備上,前方放有電話,他的手臂攝入鏡頭,而站在他身旁的Mo爸明顯消瘦不少,阿Mo感慨留言:「Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day.(可能是唯一如此愛我並真正關心我每天、每一絲毫進步的人)」但就未有提及女友So Ching。

由於阿Mo重點形容父親是他的「唯一」,發文引起網民熱議,猜測So Ching因受不住壓力而選擇分開。向來喜歡在個人社交網為男友發聲的So Ching,對上一次談及阿Mo已是個多月前,當時她指阿Mo心中累積委屈而爆喊,她心痛表示:「我唔知可以點幫手,好希望身邊有更多好人陪伴你。」而她最近仍有更新社交網,但內容多與個人動向有關,包括去沙灘的泳照及未來的工作計劃,完全沒有提起阿Mo,跟之前判若兩人。記得阿Mo早前曾在限時動態轉載昔日與女友跳舞的影片,藉此示愛,當時更是由So Ching代為發文,她曾轉發該短片並表示:「Miss this。」有網民認為二人分手的傳聞純屬揣測,不相信是事實,認為雙方一直在風雨中結伴同行,絕不容易,大讚So Ching是好女仔。

姜濤祝福:希望佢愈嚟愈好

另一邊廂,MIRROR成員姜濤、邱士縉(Stanley)及葛綽瑤(Yoyo)主演的劇集《無用的謊言》,昨日在銅鑼灣舉行宣傳記者會,吸引大批「姜糖」(姜濤粉絲暱稱)撐場。現場大電視首播劇集主題曲《I Need You In My Li(f)e》MV,其中一幕床上戲,姜濤與Yoyo男上女下, 引來全場粉絲尖叫。今次是二人繼劇集《季前賽》後再演情侶,問到會否擔心「姜糖」呷醋?姜濤透露劇中的親密尺度跟MV差不多。他又指前晚發燒至38.1度,更腹瀉10多、20次,因完成記者會後仍要綵排,考慮抽時間睇醫生,最擔心是影響今日舉行的音樂會。提到阿Mo在演唱會意外後首度出Po分享自拍照,感謝爸爸的照顧,似逐步走出陰霾,Stanley表示:「一直有睇Mo爸嘅禱文,好開心見到佢愈來愈進步,全世界都想見到佢快啲冇事,再出嚟做番自己想做嘅嘢。」姜濤和應:「全部人都希望見到佢愈嚟愈好。」

