鍾柔美搞童話式生日會圓夢　炎明熹未有出席不感可惜

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi) 昨日出席生日會，提早與粉絲一起慶祝18歲生日，其母親、姚焯菲、張馳豪和無綫高層樂易玲等均有出席派對。

派對根據菲律賓傳統習俗舉行，安排了18位男士輪流送花和吹熄18位女士的蠟燭，Yumi亦不負眾望，盛裝打扮現身，她身穿低胸粉色禮服，以公主形態出現在眾人面前。

她表示自己一直都有個夢想，就是18歲生日的當天身穿粉色公主裙，今次終於圓夢了。成人後她最想做的事是考車和想獨自一人去旅遊：「我未去過歐洲，所以都想體驗吓。」問到會否想旅途中有艷遇？她就指現階段學業和工作至上，對戀愛不着急，順其自然就可以，稱身邊暫未有追求者，但在新學校認識了好多朋友。問到家人可有表示？她就回答21號才是正日生日，所以這幾天都還沒有拆開粉絲和朋友送的禮物，並特別提到自己學業繁忙，要準備考試，亦即將要到內地拍戲，透露會在新戲中扮演高海寧年輕版。

Yumi又指今次生日會不但可以與粉絲互動玩遊戲，還會送出自己家中沒有用過的物品，藉此拉近同粉絲的距離：「我知道佢哋特別準備咗關於我嘅成長片段（睇到眼濕濕？）都會，因為大家見住我成長。」又指今次派對統一邀請了全部「聲夢」學員包括炎明熹（Gigi），雖然最後不是每位「聲夢」學員都能夠出席派對，但姚焯菲和張馳豪都有抽空參與已經好開心，問到Gigi未能出席會否感可惜？Yumi表示不會，因為大家都各有各忙，自己都會理解：「嚟到當然會開心，但嚟唔到就專注於自己做的事上（Gigi發訊息祝賀你？）我都未正式生日，所以未收到。」又言好多事都在心中，相信Gigi見到自己開心，她都會戥自己高興，大家亦會保持聯絡。講到生日願望，Yumi表示最重要開開心心、身體健康和學業進步：「同埋想自由啲，希望18歲成人後可以多啲自己話事，有主見。」

同場，姚焯菲表示見到Yumi有點眼濕濕，覺得對方好像會發光一樣，知道她能夠走到這一步不容易，所以都想祝福她每日都好快樂：「同埋我成日都同佢講，如果有咩可以隨時搵我，因為冇一個朋友好似我哋咁，我家亦都係戰友，好難得。」而張馳豪亦祝福Yumi可以繼續做自己喜歡的事。他們又指希望「聲夢」會搞一個畢業旅行，不過暫未有詳細計劃。另外姚焯菲預計明年8、9月才會離開香港：「因為我仲未決定好去邊間大學，所以走嘅話要決定到去邊間大學先走。」姚焯菲和張馳豪亦透露一起拍了一集飲食節目，姚焯菲笑言張馳豪準備的食物賣相不太開胃，但其實味道還可以。