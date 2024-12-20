大家樂呈獻「滋味聖誕‧食勻海陸空派對盛宴」　小聚會大派對齊齊Share

【特約報道】十二月是歡樂的聖誕佳節，與親朋好友以豐盛的美食共舉派對，歡聚一堂是最好不過了！大家樂於今年呈獻的「滋味聖誕‧食勻海陸空派對盛宴」，精選來自世界各地的佳餚，海陸美食兼備，以色味俱佳的美饌犒賞大家的味蕾！派對主角當然少不了傳頌經典的原隻燒火雞、肉質鮮甜的波士頓龍蝦、鮮嫩多汁的澳洲羊鞍，以及金黃鬆化的威靈頓三文魚。

大家樂「滋味聖誕‧食勻海陸空派對盛宴」提供多款套餐選擇，除了星級推介的「惹味燒火雞套餐」及「雙龍蝦派對套餐」之外，也有迎合不同派對規模而精心炮製的「4-6人威靈頓三文魚套餐」、「9-12人狂歡派對套餐」和「18-22人普天同慶套餐」。不得不試威靈頓三文魚，其酥皮鬆化，包裹着的三文魚肉嫩多汁，魚香滿溢，與餡料的香草和調味料增添了整道菜深度，一酥一嫩，口感豐富。今年更加添小食派對套餐，最適合於佳節前夕來個Happy Hour歡聚一番。用PayMe消費滿HK$2,000或以上可尊享HK$200折扣，而惠顧指定套餐更送「四重芝士焗番茄肉醬意粉」（3磅）或16隻「鹹蛋芝士雞翼」，讓大家共渡「有大家就有聖誕快樂」的歡聚時光。

秘製烤焗原隻火雞 肉汁豐腴嫩滑

「原隻燒火雞」（生肉計10-12磅）是聖誕宴席上的必備之選，嚴選原隻火雞，大廚以秘製醬料醃製，再用慢火烤熟，令雞肉肉質保持細嫩。

而且火雞原隻奉上，別具聖誕氣派，是「打卡」賀聖誕的一流之選。與一眾親朋好友分享火雞，不費周章便能使派對充滿儀式感！

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蜜糖香草醬燒澳洲羊鞍 細滑肉質外脆內嫩

為滿足一眾「食肉獸」，聖誕大餐的肉類選項還有羊鞍。「蜜糖香草醬燒澳洲羊鞍」（生肉計2.5磅）採用多汁鮮嫩的澳洲羊肉，誘人的淡粉色肉質外裹上蜜糖香草醬，令羊鞍外脆內嫩，既突出羊肉的原汁原味，亦烘托出肉質的鮮美。

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原隻龍蝦海鮮拼盤 矜貴食材共冶一爐

海鮮的滋味能令派對錦上添花，「原隻龍蝦海鮮拼盤」（4磅）不僅賣相奪目，味道更是豐富多樣。用原隻波士頓龍蝦、煙三文魚、蝦等多種海鮮食材，帶着微鹹的海洋風味。此外，有香氣濃厚的黑魚籽醬配水餅及風乾火腿與哈密瓜，一嘗不一樣的口感。整體風味協調又有多種層次，一個拼盤吃盡矜貴食材。

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4人小聚會至35人大派對 多款星級美食為節日助慶

大家樂今年推出多達11款聖誕套餐及31款美食，適合各種規模的聚會，無論是小型聚會還是盛大派對，都有相宜選擇！

必點美食推介

雙色雞翼（韓式蜜味醬油及鹹蛋芝士味）（各16隻）

酥脆的「雙色雞翼」是派對上不可或缺的美味選擇。韓式蜜味醬油雞翼帶來韓式地道香甜風味，而鹹蛋芝士雞翼則將經典的鹹蛋風味與芝士的香濃結合得恰到好處。

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芝士焗龍蝦．海鮮松露芝士汁焗意粉（5磅）

「芝士焗龍蝦．海鮮松露芝士汁焗意粉」選用原隻波士頓龍蝦、帆立貝、鳯尾蝦、魷魚仔等多種海鮮食材，再撒上芝士與黑松露醬焗製而成。烤焗後，香濃芝士、松露飄香、海鮮鮮味完美融合，味道層次豐富，令人食指大動。

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乳酸慕絲兔（20件）

俏皮可愛的「乳酸慕絲兔」讓聖誕盛宴增添一點趣味，慕絲以乳酸製成，口感細滑，酸甜交織，潔白的雪兔造型打卡一流！

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