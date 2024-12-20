冬至足料到爆鮑魚盆菜　團圓首選

【營業資訊】冬至來臨，一家人齊齊整整安在家中歡聚團圓，首選梗係足料到爆嘅太興盆菜！太興特別為您準備足料到爆嘅三款鮑魚盆菜，包括【鮑魚豐盛盆菜】（6位用）、【極品鮑參花膠至尊盆菜】（8-10位用）及【極品鮑魚開心大盆菜】（12位用），太興盆菜特選多款珍品食材，材料豐富，每日香港即日鮮製作，當中太興嘅王牌燒味更係分店現場燒製，品質絕對是信心保證！

為了答謝一直支持太興App的忠實Fans，太興推出線上預訂優惠，顧客可以優惠價HK$788於太興App訂購【鮑魚豐盛盆菜】，購買鮑魚豐盛盆菜更額外加送總值HK$138太興優惠券（包括HK$20晚市優惠券及HK$3早餐優惠券各6張）！

太興亦響應環保的顧客，於回收期間把已徹底洗淨的太興盆菜鋼盆連底格交回分店，即可獲回贈太興晚市小菜HK$20優惠券乙張，感謝大家對支持環保。

【鮑魚豐盛盆菜】（6位用）

18款珍品：原隻蠔皇鮑魚（6隻）、蠔豉（6隻）、大蝦（8隻）、原味燒鵝 、桶子油雞、紅炆花菇、魚肚等

網上訂購優惠價*：HK$788；分店訂購優惠價*：HK$838（正價：HK$888）

*2025年1月28日至30日取貨除外

【極品鮑參花膠至尊盆菜】（8-10位用）

21款珍品：原隻蠔皇鮑魚（8隻）、瑤柱蠔豉福袋（8個）、大蝦（10隻）、紅炆花膠、蠔皇海參、5星級燒肉、原味燒鵝、紅炆花菇等

優惠價低至^：HK$1,850（正價：HK$2,580）

【極品鮑魚開心大盆菜】（12位用）

19款極上珍品：原隻蠔皇鮑魚（12隻）、瑤柱蠔豉福袋*（12個）、大蝦（12隻）、5星級燒肉、原味燒鵝、桶子油雞、紅炆花菇等

優惠價低至^：HK$1,750（正價：HK$2,480）

電話/網上訂購，免費到府上。（東涌、馬灣、離島及偏遠地區除外）

辦公時間致電訂購熱線：2558 6808

^繁忙日子12月21至22日、1月28至30日送貨額外加$150。