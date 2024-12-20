黃聖依結婚17年沒辦婚禮　楊子豪語回應登熱搜

內地女星黃聖依因演出周星馳電影《功夫》成為「星女郎」，近期與結婚17年的丈夫楊子亮相節目《再見愛人4》，坦露在婚姻中遇到難題，掀起熱議。早於2022年已傳出婚姻亮紅燈，節目中女方更公開坦承己想離婚第3年了，令人震驚。

節目中，楊子表示結婚多年，由於夫妻經常為雜誌、電視劇拍攝婚紗照、飾演伴侶，彷彿結了無數次婚，但現實中夫妻卻未曾辦過婚禮，楊子表示等到節目結束後，就準備補辦一場婚禮，看來已經計劃了很久，令人羨慕楊子的霸氣。誰知，其他來賓提出疑問：「如果這個十八天的旅程，最後答案是分開，你怎麼辦這個婚禮？」楊子語塞一下並語出驚人脫口：「跟別人。」眾人呆了並急忙追問「不接受單身了嗎」，楊子回應，「獨守空房嗎？怎麼單身。如果當時就走出來了，當時就找；如果一年後沒走出來，一年後再找」，震驚言論引起討論。其實楊子在節目裏不止一次提及與黃聖依曾徹底分開過，不想知道對方的一切了！而黃聖依也坦言，兩人是工作伙伴肯定多過於夫妻的關係！

節目片段曝光後，「楊子 如果分開就和別人辦婚禮」的關鍵字立刻登上微博熱搜，網友看不過眼：「看他這麼敞亮的說出來，真的想給他一拳」、「看這節目，真真假假多的很」、「楊子真是坦率，這樣的態度挺」、「分居這麼多年算怎麼回事」。