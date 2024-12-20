666步行法則　善用上下班時間輕鬆瘦

不少人想到減肥，會立即聯想到瘋狂運動或節食瘦身，但其實簡單的行路所消耗的熱量同樣不容小覷，加上容易融入日常生活中，執行起來就更輕鬆。最近就有一個「666步行法則」，以中低的運動強度讓你無痛減肥。

「666步行法則」代表早上6點或晚上6點，總共步行60分鐘，建議開始前先做6分鐘的熱身，並在結束後拉筋6分鐘。早上走路或許對於都市人而言頗有難度，但其實對於身體和心理都有莫大好處，不但能提升新陳代謝，也能讓整天都可有效地燃燒熱量。另外，早上環境較寧靜且空氣清新，可減少壓力和焦慮，運動後更可令全日的頭腦更加清晰，提高集中力。而晚上6點運動也有不少益處，能夠緩解一整天纍積下來的壓力，放鬆緊綳的情緒。同時也可改善消化，改善晚間的睡眠質素，更有數據顯示晚餐後散步可有效降血糖，幫助減肥之餘又能預防多種健康問題。

此方法提倡每天行路60分鐘，能夠加強心肺和降血壓，並且有助控制體重，預防糖尿病和心臟病等慢性疾病。行路期間也可放空腦袋，減少焦慮和壓力，對於提升睡眠質素也有幫助。與此同時，運動前的熱身亦非常重要，可加快讓身體進入運動狀態，透過拉伸動作可減少受傷風險。另外運動後的放鬆拉筋則可減少肌肉痠痛，讓肌肉加快復原。此步行法則不需任何運動器材和花費便可進行，即使沒有運動習慣或忙碌的打工仔，在日常生活中也能輕鬆實踐。