年近歲晚，無論是家庭、工作聚餐接踵而至，適合大人和小朋友的中菜是最佳選擇之一。因應冬季，很多餐廳都推出新菜單，再加上有些特色的周年餐單，風味更佳。

冬日滋味

即日至2025年1月31日，中環高級中菜館推出滋補佳餚，古法滋補羊腩煲加竹蔗、南乳和腐乳等慢煮至入味，用30年陳皮入饌的菊香花膠燴蛇羹，再加生曬臘味煲仔飯和生曬本地臘味糯米飯。全新午市及晚市套餐則有私房XO醬手撕鴨腿、鱘魚籽第一刀燒賣和羊肚菌籠仔蒸海鮮等選擇。

10周年菜單

因應10周年，中環現代粵菜食府推出周年主題菜單，包括有酸薑蕎頭蒸東星、黑松露脆皮雞、陳皮怪味牛肋骨和辣子樟茶鴨等10道全新菜式。另外，餐廳特設佛跳牆盆菜，內有澳洲鮑魚，北海道元貝及日本海參等矜貴食材，發財大利圍村盆菜則適合12人享用，和親友一起品嘗，正合心意。

矜貴養生

想宴客，矜貴菜式不可缺。機場附近的高級中菜廳近日以中國養生概念作靈感，再加高級食材入饌，打造精緻的冬宴套餐。頭盤有蜜汁燒金蠔、X.O.醬葱爆鱔球、陳皮肉崧凍豆腐，來一口金湯藜麥花膠羹暖胃後，便可品嘗由鮑魚、鵝掌、瑤柱、蹄筋和海參等製作的鮑魚一品煲，緊接有家鄉黃煮雞、蟹粉豆苗、臘味糯米飯，最後以貢菊梨燉桃膠完美作結。

經典名菜

每個地區都有自家的名菜，因應58周年，於銅鑼灣和尖沙咀開店的潮州酒家以傳奇作主題，精選10款人氣菜式為周年打開序幕，冬至和農曆新年必備的潮式雜燴圍爐，內有鮑魚、海參、花膠、魚鰾、鱔片、帶子及鮮魷等食材，最適合冬日享用。家鄉小食蘿蔔灌漿拼炸芋絲卷，香脆可口。其他還有滷水鵝肉鵝肝拼盤、糖醋伊麵、反沙芋條、栗子燜大芥菜煲、潮式北葱羊腩煲、蜜餞燒金蠔、金網臘香玉蘭炒飯和胡椒粉絲焗海鮮煲，每款都令人回味。

滋補湯水

天氣寒冷，偶然有雨或乾燥，最好飲番碗熱湯。觀塘點心茶館由即日至2025年2月28日近日推出多款冬季燉湯，逢每月的1日至10日就有花旗參雞腳燉瘦肉和猴頭菇蟲草花燉瘦肉，11日至20日有茶樹菇蟲草花燉雞腳瘦肉和五指毛桃海底椰燉瘦肉，21日至31日則有姬松茸蟲草花燉瘦肉及木瓜眉豆雞腳，配店內的精緻點心，感覺剛好。