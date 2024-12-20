陳德森入場睇戲忍唔住中途離場　全城競猜邊部「災難片」

導演陳德森憑電影《十月圍城》獲得2010年香港電影金像獎最佳導演獎，在圈中響負盛名。昨晚，他透過社交平台分享了一張戲院座位表的相片，並發文表示︰「看了一半終於坐不住，一起看的朋友也想走，本身也是一個電影人，中途離座其實很不尊重！但……我不知道電影要講什麼？別問我什麼電影！」

貼文一出，全城競㺓他觀看了那部電影。隨後，陳德森亦在留言區再發表感受︰「我在很多次訪問都說過我有自己很想拍的電影（自凟），但我不會用別人的$去拍，我會把房子賣掉、汽車和手錶當掉才去打飛機！如果你沒有房子或貴重財物，請把你過剩的精子先存起來，以我所知過七十還能用！」不過，該留言未幾便刪掉。

之後，有網民大膽猜測︰「今日仲係熱映嘅《爸爸》，陳導唔太敢提個名。」結果成功引出了陳導再留言，陳德森表示︰「如果你用個『敢』字，你就太唔了解我！我從影50年一向都係敢作敢為！我祗係想為投資人留些顏面！基本上我也不需要反駁你，只不過不想你誤導我的朋友。」隨後刪除及封鎖了該網民的留言。有網友好奇該片何其災難級才會令人中途離場。