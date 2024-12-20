靈敢侶情：一起努力的成果

一年前，我自發了一個名為「香港人支持我，我支持香港人」的行動——免費為本地初創牌撰寫介紹並在我的社交網分享，讓更多人認識這些品牌。

雖然我的力量微小，但想到當初我從無名氏開始，得到香港觀眾和讀者的支持與鼓勵，我才能將夢想實踐，一步一步走到今天。我希望將這份心意傳遞出去，助更多人起步。

亦因為這個行動，我認識了不少本地品牌，其中一些更成為了朋友。例如做床單和抱枕的Irene，為客人設想的她在產品加入環保、防敏、無色素染色的元素；年初，她又與大學合作研究出一條防菌毛巾，看到樣本時，我很替她高興，認識她一年，終於看到了她努力的成果。

另一位朋友Romi則專注於寵物零食，產品包括青口、羊肉和蝦等。曾經我對「識人好過識字」這句話抱有質疑，但聽她講解如何將青口在負40度下脫水以保持顏色和形狀，讓我明白了行內技巧的重要性。即使我追求知識，也未必能學到這些實用的經驗。所以，知識固然重要，但學習他人的經驗同樣不可忽視。

當初我只是抱着支持的心態，沒想到最終也讓自己受益良多，從他們身上學到了更多處事的技巧。我們背後都沒有大財團的支持，只憑著省吃儉用所積累的資本、對做好產品的堅持，去面對凡事都需要錢、由低做起的困難和挑戰。賺大錢從來不是我們的首要目標，而是追求雙贏——讓客人和自己都能受益，推動我們走到今天。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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