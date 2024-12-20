新城︱陳柏宇周殷廷追上硬撼張敬軒　炎明熹繼續領先爭歌后

《新城勁爆頒獎禮2024》將於28日在灣仔會議展隆重舉行，由月初開始的網上投票，戰況愈來愈激烈，截至昨日（19日）為止，根據最新的網民投票結果，暫時領先「勁爆男歌手」包括周殷廷、陳柏宇、林家謙、張敬軒、陳卓賢（Ian）。「勁爆女歌手」領先的則有李幸倪（Gin Lee）李幸倪、炎明熹、江海迦（AGA）、鄧小巧、黃妍。

「勁爆男歌手」走勢方面周殷廷及陳柏宇走勢相當凌厲，以後來居上氣勢躋身「勁爆男歌手」領先名單，與「聲勢王」張敬軒及林家謙正面交鋒，戰況相當緊張。「勁爆女歌手」Gin Lee、炎明熹與鄧小巧則保持實力，繼續穩佔領先走勢，但不容忽視的是AGA與黃妍後來居上的走勢，網上投票今日（20日）晚上11時59分才結束，結果仍會充滿變數。

而周殷廷今日亦宣布正式續約環球唱片，對於此次續約，周殷廷表示：「這次續約的討論過程相當長，比平常的簽約時間還要久，如果只是單純討論藝人的續約問題，這些都是比較簡單且直接的，決定也會很快。但在過去這段時間裏，我與Gary以及團隊的合作，讓我們思考的不僅僅是如何讓我作為藝人變得更好，更重要的是如何讓公司整體變得更好。」

環球音樂香港董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁陳志光表示：「我們非常高興與周殷廷繼續合作，他的才華和創意無疑將為我們帶來更多的驚喜和成功。我們堅信，在未來的日子裏，他將創作出更多優秀的音樂作品，並在全球範圍內獲得更多的認可。」