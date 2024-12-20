AGA大讚Edan努力練唱泰文歌　自爆出「奸招」偷懶

「環球一姐」江海迦（AGA）今日（20日）為啟德體藝館舉行的《CHILL MUSIC FESTIVAL》擔任表演嘉賓，跟泰國歌手D Gerrard及男團MIRROR成員呂爵安（Edan）合作演出。她表示3人會合唱一首泰文歌，自己亦有Solo部分，不過她坦言因時間緊迫，未夠時間練習泰文歌詞，因此想出一個好方法，創作了英文歌詞去替代泰文部分：「佢哋又鍾意喎，所以我今次係唱英文。」她笑言見Edan很努力練習，可以安心將泰文歌部分交給他唱。

她表示今年是很多飛行的一年，忙於到處作巡唱及參與音樂節，加上要為自己的新歌MV作導演，故相當忙碌：「拍咗4首，另2025會出第一張個人概念專輯，第一次寫成個故事，有14首歌，希望全部拍成MV。」提到成本不菲，她高興表示得到公司支持，笑言「藝術唔講錢」，自己會做好成本管理。她希望能將MV拍成短片一樣，將整個故事帶給觀眾。談到對新場館感覺，她笑指有示範單位的感覺，場內音效很好，沒有太大迴音，問到是否比紅館、亞博等場館好？她說：「每一個地方都有唔同嘅優點。」