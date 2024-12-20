G-Class Popemobile教宗專屬電驅

除了限量車型，平治(Mercedes-Benz) 也有為特別的客戶打造專屬座駕。像最近便以基於最新電動G580為梵蒂岡手工製作雙方合作90多年來首輛搭載純電動力的G-Class Popemobile 教宗專驅。據悉教宗方濟各最快將在25年才舉行一次的2025 Jubilee活動公開露面時，乘坐它在當地進行零排放出行。

全新G-Class Popemobile是廠方與梵蒂岡密切合作專門為教宗出席公開露面活動而開發。為可應付於公開場合慢速行駛的特殊需要，由4個電馬達組成的電動傳動系統經過調整。更將B柱打後至D柱的車頂拆除，只保留A柱至B柱間的硬頂但換了中空設計，變成接近半開頂，並以護欄圍繞，並鑲有教宗牧徽。左後車門被取消，轉成與車身無縫焊接，右後門則變成反向打開。需要時可裝上專為在下雨或惡劣天氣條件下而設的加高獨立玻璃硬頂，遮風擋雨。原來的3座位後排座椅被換走，改為置中兼可調校高度及可旋轉的單人座椅，並在其後方左右兩側各設有一張單人座椅，供隨行人員使用。