羅子溢殺入視帝10強　自爆「周身債」攞獎即找數

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》今日在將軍澳電視公布各大獎項10強名單，羅子溢在台上指如果能與老婆楊茜堯一齊攞視帝和視后，畫面會很夢幻和甜蜜，加上弄壞了別人的電話，笑言不少人也希望他攞視帝作出「賠償」。

羅子溢與陳自瑤皆憑《婚後事》競逐視帝、視后，他們一起接受訪問，問到羅子溢究竟整爛了多少人的東西﹖他笑說：「暫時係『兩條債』，姚子羚同胡定欣，其實我冇整爛子羚部電話，只係提佢廁所環境一般，叫佢放低部電話，佢就將電話錯手整跌咗落地下，惟有安慰佢話攞獎就賠番部畀佢。胡定欣就幾年前監製潘嘉德生日，將啲酒濺到佢身上，佢之後就攞咗張乾洗單畀我，我話唔得要買過新嘅。」講到禮物似乎未有預老婆楊茜堯﹖他即大賣口乖說：「我會悉心準備禮物畀我真老婆，亦都會再準備埋畀假老婆陳自瑤。」在旁的陳自瑤則說：「佢真係好識得賣口乖。」

羅子溢講到兒子近期曝光，被指靚仔過爸爸，他說：「佢靚仔過我係應該，因為集合咗我同老婆嘅優點，但暫時都唔會畀佢哋兩個拍嘢，因為佢哋都有啲怕羞，但廣告就唔俱，可以打畀佢哋『經埋人』楊茜堯。」