譚耀智自嘲「最老新人」　陳懿德「叫3飛」最威水

無綫「萬千星輝頒獎典禮2024」新增「最佳男新人」及「最佳女新人」兩個獎項，以鼓勵入行不超過5年的藝人，其中「中年好聲音」譚輝智出現於名單上，他於台上自嘲「最老新人」，而近期備受捧的陳懿德（德德）入圍「最佳女新人」外，更分別入圍「最佳女主持」及「飛躍進步女藝員」，「叫3飛」風頭一時無倆！

德德與輝智齊齊受訪。談到自己「叫3飛」，德德打趣自己會「all in最佳女新人」：「其他兩個獎入到10強已經係突破，比較有機會嘅就係新人獎，希望大家投我一票。我入咗3年，好開心每年頒獎禮都有進步，有啲唔同嘅嘢俾大家睇到，今年好似中咗大獎咁，聽工作人員講有3個提名已經係最多。」而輝智談自己入圍坦言：「我40（歲）喎，其他嗰啲全部廿幾咋，如果我得獎佢哋咪敬老囉。（有信心？）信心就輕微囉，得到獎就好尷尬嘞。」

另外，德德被指與好友羅天宇曾躲暗角「咿唈」，她回應表示：「多謝大家咁關心我哋，但其實同場仲有其他人嘅。我哋好熱愛自己嘅工作，所以謹言慎行，但有啲報道標題太Juicy嘞，真係冇啲咁嘅事，希望手下留情。（係咪同羅天宇了解中？）佢係好男仔，我哋大家努力工作，總之如果有拍拖，我都會低調囉。」輝智聞言即大讚二人男才女貌，十分匹配，搞到德德大叫救命！