MIRROR啟德試咪　望明年攻主場館

男團MIRROR、ERROR、ROVER、女團COLLAR、AGA(江海迦）及多位泰國歌手等，今日（20日）齊齊現身啟德出席「CHILL星級Gala」活動，晚上則移師啟德體藝館為音樂節演出。跟泰國女歌手BOWKYLION合作的MIRROR 12子，坦言花了數星期練習泰文演出，笑指成員間各有水準，有開設泰國餐廳的楊樂文（Lokman）笑指沒有着數，因餐牌也只是中文及英文。首次在新場館演出，Anson Kong（江𤒹生）透露綵排後感覺不錯，但實際效果要正式表演時才知道，問到今次舞台機關有多少？他們只透露數目正常。提到有傳MIRROR將於2025年開騷，問到會否希望在啟德體育園5萬人主場館舉？Lokman笑指一切仍未有計劃：「我哋當然想試新場地，當然係有最好試最好、有最大試最大啦，哈哈！」

提到Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、姜濤和Jeremy（李駿傑）剛剛出席校園騷，AL直言表示首次參加校園騷很好玩：「同學仔識唱我哋啲歌，好驚喜，現場氣氛都好好，好似派對一樣。」問到其他成員稍後會否走訪校園？他們表示先看大家的反應，笑言同學們可跟學生會反映要求，AK就表示曾收過母校多次邀請，但剛巧碰疫情故未能成事，坦言很想回母校演出。至於Stanley（邱士縉）亦表示想回母校演出，問到會否在母校除衫演出？他笑指不會隨處除衫演出。

另Ian表示已預留了數天時間為參與的電影《久別重逢》謝票，但他也強調希望大家不要對謝票活動有誤會：「唔好純粹因為有邊位演員出現先買飛入場，演員謝票係想答謝大家支持，其實電影先係本質，令大家支持電影先係演員想做嘅事。提到他剛推出個人專輯即被粉絲秒掃光，很多粉絲因未能買到而不高興，Ian先感謝粉絲支持，表示會向公司反映一下是否能加印第二版。

提到叱咤「我最喜愛的歌曲」五強剛剛公布，包括姜濤的《好得太過分》、AL的《Hey Hey OK!》及Ian的《以孤獨命名》，會跟洪嘉豪的《黑玻璃》及林家謙的《普渡眾生》競逐，3子也感謝粉絲支持，AL表示每年也以平常心面對；Ian揚言會更用心去做新歌；姜濤就指聽眾願意投票這舉動，令音樂人更有動力去做音樂，對於若再勝出成績便追上前輩張學友和陳奕迅，他說：「多謝大家支持，以平常心對待。」

至於ERROR則表示能在新場館演出心情興奮又緊張，193表示場館加入了很多新設施：「有好多休息室，今次個騷有好多歌手參與，都有足夠空間畀大家休息。」他指新場館最多可容納15,000人及四面台演出，不過今次大會只招待約6千位觀眾入場，以三面台演出，並覺得香港能有新場館是好事：「因為九展拆咗後缺少咗可以舉行中型表演嘅場地選擇。」

他們表示今次難得跟泰國二人組Scrubb合作，會合唱泰文歌，肥仔笑指已盡力練泰文，但仍未有人聽得明他們在唱泰文，不過對方於綵排聽他們練歌時表現興奮，相信應該會很享受氣氛：「有個環節好精彩，好似唱卡拉OK，安排大家一齊大合唱泰文歌。」問到有否教Scrubb講廣東話？他們笑指教廣東話不外乎講粗口，相信對方行走江湖多年早已學識不用他們教。